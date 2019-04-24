Встреча Лукашенко и Мирзиеева проходит в Пекине

Источник материала: БелТА

25 апреля, Пекин /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Встреча президентов Беларуси и Узбекистана Александр Лукашенко и Шавката Мирзиеева проходит в Пекине, передает корреспондент БЕЛТА.

Как сообщалось БЕЛТА, в сентябре 2018 года состоялся официальный визит главы белорусского государства в Узбекистан, по итогам которого подписано 19 международных документов по приоритетным направлениям сотрудничества, а позже утвержден план мероприятий (дорожная карта) по развитию сотрудничества между двумя странами. Минск и Ташкент конструктивно сотрудничают на международной арене, оказывают взаимную поддержку на выборах в органы системы ООН. Договорная база включает 60 соглашений. В 2018 году товарооборот достиг $157,4 млн. Сальдо торговли положительное в размере почти $70 млн.-0-