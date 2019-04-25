Источник материала: БелТА

26 апреля, Пекин /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на значительное развитие сотрудничества Беларуси с Сербией в ближайшие годы. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня в Пекине на встрече с Президентом Сербии Александром Вучичем, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша экономика начинает подтягиваться поближе к политике (речь о хороших двусторонних отношениях на политическом уровне. - Прим. БЕЛТА). Думаю, что в ближайшие 2-3 года мы сможем значительно ускорить сотрудничество в направлении сближения по всем интересующим нас вопросам", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко в частности анонсировал свой визит в Сербию. В настоящее время ведется работа по его наполнению. "Думаю, что во время нашей встречи и моего визита к вам в Сербию мы очень серьезно обсудим направления нашего сотрудничества, чтобы нам было что сказать людям и в Сербии, и в Беларуси", - отметил белорусский лидер.

Между Беларусью и Сербией поддерживается диалог на высшем и высоком уровнях. Президент Беларуси посещал Сербию четыре раза (в 1998, 1999, 2009, 2014 годах). Состоялись также четыре визита лидеров Сербии в Беларусь (в 1996, 2013, 2015, 2017 годах). В настоящее время между странами действует более 40 двусторонних соглашений. В 2009 году подписано межправительственное соглашение о свободной торговле. В 2018 году товарооборот между Беларусью и Сербией составил $148 млн.

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