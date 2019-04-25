ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко рассчитывает на значительное развитие сотрудничества Беларуси с Сербией в ближайшие годы

26.04.2019 08:44 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

26 апреля, Пекин /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на значительное развитие сотрудничества Беларуси с Сербией в ближайшие годы. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня в Пекине на встрече с Президентом Сербии Александром Вучичем, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша экономика начинает подтягиваться поближе к политике (речь о хороших двусторонних отношениях на политическом уровне. - Прим. БЕЛТА). Думаю, что в ближайшие 2-3 года мы сможем значительно ускорить сотрудничество в направлении сближения по всем интересующим нас вопросам", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко в частности анонсировал свой визит в Сербию. В настоящее время ведется работа по его наполнению. "Думаю, что во время нашей встречи и моего визита к вам в Сербию мы очень серьезно обсудим направления нашего сотрудничества, чтобы нам было что сказать людям и в Сербии, и в Беларуси", - отметил белорусский лидер.

Между Беларусью и Сербией поддерживается диалог на высшем и высоком уровнях. Президент Беларуси посещал Сербию четыре раза (в 1998, 1999, 2009, 2014 годах). Состоялись также четыре визита лидеров Сербии в Беларусь (в 1996, 2013, 2015, 2017 годах). В настоящее время между странами действует более 40 двусторонних соглашений. В 2009 году подписано межправительственное соглашение о свободной торговле. В 2018 году товарооборот между Беларусью и Сербией составил $148 млн.

/Будет дополнено/.-0-

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26 апреля, Пекин /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на значительное развитие сотрудничества Беларуси с Сербией в...
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко: Китай всегда может рассчитывать на поддержку Беларуси в любой сфере
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.04.2019
Mir24.TV Belarus
Вороновская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика