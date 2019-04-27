Лукашенко в праздник Пасхи зажег свечу в храме Рождества Христова в Логойском районе

Источник материала: БелТА

28 апреля, Логойский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в праздник Пасхи зажег свечу в храме Рождества Христова в агрогородке Острошицы Логойского района, передает корреспондент БЕЛТА.

У входа в церковь главу государства встретил ее настоятель протоиерей Александр Зимницкий. Президент ознакомился с убранством храма, зажег свечу и поздравил верующих с праздником Пасхи.

В дар храму Александр Лукашенко передал икону "Воскресение Господне", написанную в мастерской Виктора Довнара по древней византийской технологии. Она представляет собой догмат церкви о торжестве Господа над смертью и силами сатаны. На иконе изображен воскресший Христос в белых одеждах. Сокрушив врата медные и запоры железные, запертые нечистыми духами, он появляется в преисподней и выводит оттуда ветхозаветных праведников. Под его ногами изображены адовые ворота, некогда преграждавшие мертвым путь к воскресению, и черная бездна преисподней. Господь протягивает руку Адаму, за которым стоят ветхозаветные святые пророки Соломон и Давид, а над ними - святой Иоанн Креститель. Слева от Христа - Ева, просящая его милости. За ней изображена группа ветхозаветных праведных праотцов - Авель, Авраам и Моисей со скрижалями Завета.

Главе государства настоятель церкви подарил Иверскую икону Пресвятой Богородицы, ее еще называют Вратарницей, или Привратницей. На иконе изображена Дева Мария с младенцем. Оригинал образа находится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции.

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