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Путин обещал Лукашенко всестороннее расследование по делу о грязной нефти

28.04.2019 13:29 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко и Владимир Путин на полях форума «Один пояс» в Китае 27 апреля обсудили ситуацию с поставками загрязненной российской нефти.

Как сообщает РИА «Новости», журналисты спросили у Путина, обсуждалась ли тема поставок грязной российской нефти во время их разговора с белорусским коллегой. Путин подтвердил, что президенты коротко обменялись мнениями по данному вопросу и пообещал провести всестороннее расследование инцидента в случае, если это понадобится.

«Для того, чтобы понять, что там произошло, нужно провести расследование. Прежде всего нужно провести расследование на уровне самой „Транснефти“ и выявить место, откуда попало, по каким причинам, что попало. Это расследование проводится сейчас, если недостаточно будет внутрикорпоративного расследования, я не исключаю, что мы проведем и более тщательное, с помощью правоохранительных органов и специальных служб», - цитирует российского президента ТАСС.

Ранее российская компания «Транснефть» рассказала, что стало причиной поступления грязной нефти по нефтепроводу «Дружба»: загрязнение могло произойти умышленно.

Напомним, что 26 апреля в Минске прошли переговоры с участием представителей Беларуси, России, Украины и Польши по вопросам качества российской нефти и возобновления ее поставок. Стороны приняли решение провести еще одни переговоры на будущей неделе и выработать дорожную карту по устранению последствий превышения органических хлоридов в российской нефти. На вчерашнем заседании обсуждались лишь технические вопросы, тему компенсации потерь стороны не поднимали. Техническое решение проблемы стороны нашли, однако подробностей переговоров в данном направлении не сообщается.

19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти: сперва на ОАО «Гомельтранснефть Дружба», а затем и на Мозырский НПЗ поступила российская некачественная нефть, которая нанесла ущерб предприятиям. Ущерб от некачественной нефти может составить от десяток до сотен миллионов долларов, заявил 21 апреля председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков. Проблему признало Минэнерго России. 23 апреля белорусская сторона приняла решение приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в страны Балтии, Польшу и Украину из-за низкого качества российской нефти, поставляемой на НПЗ Беларуси. 26 апреля транзит российской нефти через нефтепровод был прекращен полностью: принимать ее отказались в Польше, Чехии, Германии, Венгрии.

Беларусь оценила ущерб от плохой российской нефти в сто миллионов долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко и Владимир Путин на полях форума «Один пояс» в Китае 27 апреля обсудили ситуацию с поставками загрязненной российской нефти.
 
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