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Путин обещал Лукашенко всестороннее расследование по делу о грязной нефти
28.04.2019 13:29 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко и Владимир Путин на полях форума «Один пояс» в Китае 27 апреля обсудили ситуацию с поставками загрязненной российской нефти.
Как сообщает
«Для того, чтобы понять, что там произошло, нужно провести расследование. Прежде всего нужно провести расследование на уровне самой „Транснефти“ и выявить место, откуда попало, по каким причинам, что попало. Это расследование проводится сейчас, если недостаточно будет внутрикорпоративного расследования, я не исключаю, что мы проведем и более тщательное, с помощью правоохранительных органов и специальных служб», - цитирует российского президента
Ранее российская компания «Транснефть»
Напомним, что 26 апреля в Минске прошли переговоры с участием представителей Беларуси, России, Украины и Польши по вопросам качества российской нефти и возобновления ее поставок. Стороны приняли решение провести еще одни переговоры на будущей неделе и выработать дорожную карту по устранению последствий превышения органических хлоридов в российской нефти. На вчерашнем заседании обсуждались лишь технические вопросы, тему компенсации потерь стороны не поднимали. Техническое решение проблемы стороны нашли, однако подробностей переговоров в данном направлении не сообщается.
19 апреля концерн «Белнефтехим»
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Александр Лукашенко и Владимир Путин на полях форума «Один пояс» в Китае 27 апреля обсудили ситуацию с поставками загрязненной российской нефти.
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