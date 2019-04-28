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Церетели: страны ПА ОБСЕ настроены на открытый диалог на минской площадке

29.04.2019 09:57 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны ПА ОБСЕ настроены на открытый диалог на минской площадке. Об этом сегодня журналистам заявил председатель Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Георгий Церетели после встречи с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Минске открывается II Международная парламентская конференция Группы поддержки Шелкового пути Парламентской ассамблеи ОБСЕ "Один пояс и один путь: углубление сотрудничества во имя устойчивого развития и процветания". Отвечая на вопрос о цели форума, Георгий Церетели подчеркнул: "ПА ОБСЕ готова открыто обсудить угрозы, вопросы, которые волнуют все страны, выгоды и перспективы".

"Мы хотим воспользоваться возможностью и обсудить, в том числе на высшем уровне, приоритеты сотрудничества, место Беларуси в ПА ОБСЕ", - добавил он.

В основе повестки конференции лежат экономические вопросы. Особое внимание планируется также уделить гуманитарному сотрудничеству, туристической привлекательности.

Мероприятия конференции продолжатся 30 апреля. Ее участники посетят Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", ознакомятся с ходом его строительства и развития, встретятся с руководством администрации и представителями предприятий-резидентов.

Первая конференция Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ состоялась в марте 2018 года в Азербайджане. Цель минского мероприятия - максимально полно представить экономический и инвестиционный потенциал Беларуси как важного звена экономического пояса Шелкового пути. Участниками минской конференции станут парламентарии и представители деловых кругов из Австрии, Азербайджана, Италии, Кыргызстана, Монголии, России, Сербии, Турции, Швейцарии.

Группа поддержки Шелкового пути создана в 2017 году на 26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Минске. Деятельность группы в рамках ПА ОБСЕ направлена на расширение сфер сотрудничества и укрепление политических, экономических и культурных связей между государствами-участниками. Группа играет роль платформы, способствующей взаимовыгодным экономическим и торговым связям посредством развития транспортных коридоров, мер по упрощению перевозок и торговых процедур, содействия свободному и безопасному перемещению лиц, товаров, услуг и инвестиций.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны ПА ОБСЕ настроены на открытый диалог на минской площадке. Об этом сегодня журналистам заявил председатель Парламентской...
 
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