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Беларусь рассчитывает на развитие контактов с Советом Европы в сфере местного самоуправления - Лукашенко

29.04.2019 10:53 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на развитие контактов с Советом Европы в сфере местного самоуправления. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андерсом Кнапе, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь имеет свое видение развития местного самоуправления. "Мы, естественно, будем двигаться в направлении большей самостоятельности органов местного самоуправления, - сказал Президент. - Много хорошего из того, что создано у вас, подлежит заимствованию в Беларуси. Думаю, хорошим подспорьем в реализации сказанного были бы более тесные контакты органов местного самоуправления с соответствующими структурами Европейского союза".

Конгресс местных и региональных властей является консультативным органом Совета Европы. Целью конгресса является активное вовлечение местных и региональных властей в деятельность Совета Европы и продвижение его основополагающих ценностей.

Организация насчитывает 324 участника, которые представляют 47 государств. Она состоит из Палаты местных властей и Палаты регионов. Статусом приглашенного наблюдателя в конгрессе обладают две организации из Беларуси - ОО "Фонд имени Л.Сапеги" и Совет по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики Национального собрания.

В сентябре 2018 года нашу страну впервые посетила председатель конгресса. На тот момент этот пост занимала Гудрун Мослер-Тернстрем. Она приняла участие в круглом столе по актуальным вопросам местного самоуправления, организованном Советом Республики.

В декабре 2018 года в Минске прошел семинар по вопросам развития ассоциаций местных Советов депутатов в Беларуси, в котором приняли участие ведущие эксперты по развитию местного самоуправления в странах - членах Совета Европы. В продолжение диалога в феврале 2019 года состоялось обсуждение вопросов совершенствования работы ассоциаций местных Советов депутатов. В нем также участвовали эксперты Совета Европы.

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Теги: Минск
 
 
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29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на развитие контактов с Советом Европы в сфере местного самоуправления. Об этом Президент Беларуси Александр...
 
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