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Председатель Брестского горисполкома: «Мы должны жить нуждами людей»

29.04.2019 11:40 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

– В августе 2016 года Президент страны подписал распоряжение о подготовке к 1000-летию Бреста, что и послужило мощным стимулом для начала работ. Возведение каких объектов наиболее важно для города и горожан?

– Знаете, нет более или менее важных объектов. Все, что строится – от реконструкции дворовых территорий до такого глобального проекта, как «Западный обход», который существенно разгрузит город от транспорта, – значимо. Очень важна для нас тема асфальтирования не только магистральных улиц города, но и грунтовых дорог в микрорайонах. В минувшем году 15 улиц были заасфальтированы впервые в своей истории. И снижать набранные темпы мы не собираемся.

Для того чтобы понять, что в приоритете у горожан, был объявлен конкурс «7 чудес Бреста». На данный момент в ТОП-7 несколько объектов, упомянутых в распоряжении главы государства. Называть, какие именно, не буду. Не хочу повлиять на итоги.

– У Бреста более 30 городов-побратимов. Вы выступили с инициативой предложить им создать креативные объекты и подарить нашему областному центру на день рождения. Уже есть информация о наработках?

– Действительно, у Бреста установлены побратимские отношения с 34 городами из 13 стран мира. В 2018 году впервые провели экономический форум городов-побратимов, и уже есть первые итоги взаимодействия. Это и продажа техники «Белджи», и приобретение чая в Грузии, и договоры с городами-побратимами Российской Федерации. Что касается подарков – это будет сюрпризом для всех нас.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65722.php

Председатель Брестского горисполкома: «Мы должны жить нуждами людей»

– Поговорим о социальной сфере, на развитие которой направляется 70% городского бюджета. Чем наиболее значимым можете похвастать?

– Вы правильно отметили, что около 70% городского бюджета направляется на социальную сферу, из них львиная доля – на систему образования. При поддержке областного бюджета в городе продолжается работа по строительству новых учреждений образования, которые становятся по-своему уникальными. Так, в августе 2018 года введен в эксплуатацию ясли-сад № 7 г. Бреста на 350 мест. Это необычное здание, аналогов ему в области пока нет. Весной 2019-го планируется сдать учебно-педагогический комплекс сад-школу на 471 место, среди которых 150 дошкольных в микрорайоне Лагуна. Ну а с 1 сентября распахнет двери новая школа на 1 480 мест. Ее особенность в том, что начальные классы будут располагаться в обособленном корпусе.

Значительное внимание в нашем городе уделяется также созданию безбарьерной среды, инклюзивному образованию. В 2019–2020 годах в Бресте предполагается создать Центр для детей с аутизмом.

Что касается развития системы здравоохранения, следует отметить, что мы регулярно обновляем автопарк скорой медицинской помощи. В июле 2018 года была введена в эксплуатацию новая подстанция «скорой», завершено строительство приемного отделения в Брестской городской больнице станции медицинской помощи. К созданию горбольницы паллиативной помощи – хосписа – мы шли долго. Необходимо было учесть все нюансы. Это второй хоспис в республике с правом юридического лица. Такой есть только в Минске.

– Касаясь социальной сферы, нельзя не упомянуть о спорте. По количеству и качеству имеющихся сооружений Брест вполне может претендовать на статус спортивной столицы. Вы что-то посещаете не как мэр, а как обычный житель города?

У нас действительно мощная спортивная база. Брестский гребной канал – это визитная карточка города. По мнению специалистов, уникальное сооружение является лучшим не только в СНГ, но и в Европе. Мы уже принимали европейские чемпионаты по академической гребле. Балтийские игры 2017 года показали, что Бресту не страшны любые спортивные вызовы. Стоит отметить, что разработана специальная экскурсионная программа «Брест – спортивный».

Лично я люблю посещать матчи нашего гандбольного клуба имени Мешкова. Замечательно выступает в чемпионате Беларуси и брестское «Динамо». Не могу сказать, что являюсь фанатом бейсбола, но и за «Зубрами» слежу. Эти команды – еще один бренд города.

– Заработная плата – маркер развития города. Сколько зарабатывают работники городских предприятий?

– Да, зарплата – это маркер не только ситуации в городе, но и всей макроэкономической политики государства. Тут и тесная связь с производительностью труда, и уровень оплаты в бюджетной сфере, и прозрачность трудовых отношений в частном секторе.

Сегодня почти половина работников уже вышла на уровень, превышающий заветную тысячу рублей. Это произошло в промышленности, связи, научно-технической и страховой деятельности. В этот список попали даже строители. На пороге – торговля и транспорт.

Многочисленный низкооплачиваемый сектор – бюджетная сфера. При этом для образования в недавнем прошлом уже предприняты действенные шаги по относительному выравниванию уровня оплаты.

И в завершение о ваших встречах с горожанами. Пожалуй, вы – один из немногих, кто проводит их в таком формате – на площадях, в студенческих аудиториях. Используете ли в работе полученную от людей информацию?

– Безусловно. Для этого я и провожу подобные встречи. Необходимо, как говорится, сверять часы. Основной целью подобных мероприятий является эффективное рассмотрение возникающих проблем, в решении которых требуется участие городской исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Поверьте, такие встречи важны для каждого члена моей команды. Мы должны видеть, что делаем правильно, а что не так. Мы должны жить нуждами людей, знать, где и когда нужна помощь или содействие.

Галина СТРОЦКАЯ

Фото Валерия КОРОЛЯ и Виталия ГИЛЯ

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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