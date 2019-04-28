Лукашенко: закрывать глаза на конфликты в регионе ОБСЕ ни в коем случае нельзя

Источник материала: БелТА

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В регионе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе накопилось много проблем, и закрывать глаза на них ни в коем случае нельзя. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели, передает корреспондент БЕЛТА.

"Согласитесь, накопилось очень много проблем у нас здесь в общем доме, которые надо решать: и Нагорный Карабах, и Приднестровье, много других менее значимых и звучных проблем. Добавилась Украина", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что, может быть, слишком часто критикует организацию за слабую реакцию на эти проблемы, однако их решение - непосредственная работа ОБСЕ. "Это организация прежде всего по безопасности на Европейском континенте, и закрывать сегодня глаза на эти проблемы ни в коем случае нельзя", - подчеркнул глава государства.

Георгий Церетели прибыл в Минск для участия в международной парламентской конференции группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ "Один пояс и один путь: углубление сотрудничества во имя устойчивого развития и процветания". Перед встречей с главой государства он провел переговоры с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко. В планах Георгия Церетели также посещение индустриального парка "Великий камень" вместе с другими участниками конференции.

Группа поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ создана в июле 2017 года на 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи в Минске. В ее состав вошли 24 государства. Группа играет роль платформы, содействующей взаимовыгодным экономическим и торговым связям посредством развития транспортных коридоров, мер по упрощению перевозок и торговых процедур, обеспечения свободного и безопасного перемещения лиц, товаров, услуги и инвестиций.

Парламент Беларуси тесно сотрудничает с Парламентской ассамблеей ОБСЕ и вносит практический вклад в ее деятельность. Белорусские законодатели в разные годы инициировали несколько резолюций, которые впоследствии были приняты организацией. Они касались сотрудничества в преодолении последствий аварии на Чернобыльской АЭС, борьбы с торговлей людьми, содействия использованию новых источников энергии, развития зеленой экономики, защиты социально-экономических прав, разработки мер реагирования на появление новых психоактивных веществ, продвижения цифровой экономики.

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