ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ПА ОБСЕ поддерживает предложение Беларуси о перезапуске Хельсинкского процесса

29.04.2019 12:16 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

ПА ОБСЕ поддерживает предложение Беларуси о перезапуске Хельсинкского процесса
Георгий Церетели

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели поддерживает предложение Беларуси о перезапуске Хельсинкского процесса. Об этом он заявил сегодня журналистам после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"ОБСЕ видит Беларусь как очень важного партнера в том, что касается исполнения целей и основных принципов Хельсинкского процесса, - сказал Георгий Церетели. - Я рад видеть, что Президент поддерживает принципы Хельсинкского процесса, которые в настоящее время нарушаются. Приветствую идею, которая была озвучена главой государства, о необходимости вернуться к соблюдению принципов Хельсинкского процесса".

По его мнению, их не стоит радикально изменять, скорее, важнее напомнить о необходимости соблюдать эти принципы. "Они должны быть усилены, возможно, за счет превентивных механизмов", - считает председатель ПА ОБСЕ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели поддерживает предложение Беларуси о перезапуске Хельсинкского процесса....
 
Новости дня
Новости политики
 
Председатель Брестского горисполкома: «Мы должны жить нуждами людей»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика