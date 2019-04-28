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Конгресс местных и региональных властей Совета Европы намерен усилить диалог с Беларусью - Кнапе

29.04.2019 12:57 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конгресс местных и региональных властей Совета Европы намерен продолжать и усиливать диалог с Беларусью. Об этом заявил сегодня журналистам председатель конгресса Андерс Кнапе после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Андерс Кнапе отметил, что во время встречи обе стороны были солидарны во мнении, что очень важно углублять сотрудничество между Советом Европы, конгрессом и Беларусью. Обсуждалась возможность внесения поправок в белорусское законодательство о местном самоуправлении с учетом прогрессивного опыта других европейских стран. "Это не быстрый процесс. У нас нет ответов на все вопросы. Но мы можем учиться друг у друга, делиться опытом. Я как политик, имеющий стаж работы в органах местного самоуправления более 40 лет, могу утверждать, что успешное общество строится на сильных органах местного самоуправления, это краеугольный камень его развития", - сказал он.

По его словам, особое внимание следует уделить укреплению органов местного самоуправления не только в части их доступности для граждан, но также в установлении большего уровня доверия граждан к тем представителям в органах управления, которых они выбирают.

Андерс Кнапе подчеркнул, что за время визита уже успел ознакомиться с работой органов местного самоуправления, в частности посетил Жодино, где встретился с руководством городского Совета депутатов и горисполкома. Председатель Конгресса местных и региональных властей отметил их эффективность, готовность работать на благо своих регионов, городов.

Визит Андерса Кнапе продолжится. Сегодня он примет участие в круглом столе по актуальным вопросам местного самоуправления в рамках работы Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики. На 30 апреля запланировано участие делегации конгресса в заседании Совета по взаимодействию органов местного самоуправления.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конгресс местных и региональных властей Совета Европы намерен продолжать и усиливать диалог с Беларусью. Об этом заявил сегодня...
 
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