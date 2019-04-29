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Плохая российская нефть: за дело берется ФСБ

30.04.2019 18:24 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Белорусская сторона приняла решение полностью прекратить прием российской нефти: прокачка нефти начнется после вытеснения из трубопроводов некачественной российской нефти. Между тем, в РФ расследованием скандала будет заниматься ФСБ.

Как рассказал главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго, закончились заявленные на апрель объемы транспортировки, что является нормой. Качественная же российская нефть находится на 30-м км трассы Унеча - Мозырь. Ее продолжат транспортировать в страну только после того, как будет вытеснена грязная нефть: с белорусского участка нужно слить примерно 125 тысяч тонн. Транспортировку нефти панирует возобновить как можно скорее, к 4 мая возобновятся поставки на Мозырский НПЗ, позднее восстановят транзит. Однако меры помогут возобновить работу только одной нитки трубопровода, вторая станет хранилищем грязной нефти на неясный срок, для полного восстановления работы может потребоваться несколько месяцев, пишет БЕЛТА.

Между тем, сегодня стало известно, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» произошло по мошеннической схеме через частное предприятие в Самаре, где был осуществлен слив нефти.

Как сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава «Транснефти» Николай Токарев, ведется расследование, материалы направлены в управление ФСБ по Самарской области. Он также отметил, что некондиционная нефть будет вывезена с территории Беларуси через железную дорогу, пишет ТАСС.

Владимир Путин потребовал от «Транснефти» корректировки системы контроля качества нефти в магистральных нефтепроводах, так как самоконтроля, по мнению российского президента, недостаточно. 

Путин подчеркнул, что произошедший скандал с грязной нефтью нанес России серьезный удар по имиджу.

Накануне «Белнефтехим» сообщил о том, что в нефтепроводах Беларуси по-прежнему находится грязная нефть.

Напомним, 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти: сперва на ОАО «Гомельтранснефть Дружба», а затем и на Мозырский НПЗ поступила российская некачественная нефть, которая нанесла ущерб предприятиям. Ущерб от некачественной нефти может составить от десяток до сотен миллионов долларов, заявил 21 апреля председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков. Проблему признало Минэнерго России. 23 апреля белорусская сторона приняла решение приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в страны Балтии, Польшу и Украину из-за низкого качества российской нефти, поставляемой на НПЗ Беларуси. 26 апреля транзит российской нефти через нефтепровод был прекращен полностью: принимать ее отказались в Польше, Чехии, Германии, Венгрии.

Беларусь оценила ущерб от плохой российской нефти в сто миллионов долларов. Российская компания «Транснефть» рассказала, что стало причиной поступления грязной нефти по нефтепроводу «Дружба»: загрязнение могло произойти умышленно. Владимир Путин пообещал Александру Лукашенко расследование инцидента.

 
 
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Белорусская сторона приняла решение полностью прекратить прием российской нефти: прокачка нефти начнется после вытеснения из трубопроводов некачественной...
 
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