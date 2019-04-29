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Плохая российская нефть: за дело берется ФСБ
30.04.2019 18:24 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Белорусская сторона приняла решение полностью прекратить прием российской нефти: прокачка нефти начнется после вытеснения из трубопроводов некачественной российской нефти. Между тем, в РФ расследованием скандала будет заниматься ФСБ.
Как рассказал главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго, закончились заявленные на апрель объемы транспортировки, что является нормой. Качественная же российская нефть находится на 30-м км трассы Унеча - Мозырь. Ее продолжат транспортировать в страну только после того, как будет вытеснена грязная нефть: с белорусского участка нужно слить примерно 125 тысяч тонн. Транспортировку нефти панирует возобновить как можно скорее, к 4 мая возобновятся поставки на Мозырский НПЗ, позднее восстановят транзит. Однако меры помогут возобновить работу только одной нитки трубопровода, вторая станет хранилищем грязной нефти на неясный срок, для полного восстановления работы может потребоваться несколько месяцев, пишет
Между тем, сегодня стало известно, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» произошло по мошеннической схеме через частное предприятие в Самаре, где был осуществлен слив нефти.
Как сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава «Транснефти» Николай Токарев, ведется расследование, материалы направлены в управление ФСБ по Самарской области. Он также отметил, что некондиционная нефть будет вывезена с территории Беларуси через железную дорогу, пишет
Владимир Путин потребовал от «Транснефти» корректировки системы контроля качества нефти в магистральных нефтепроводах, так как самоконтроля, по мнению российского президента, недостаточно.
Путин подчеркнул, что произошедший скандал с грязной нефтью нанес России серьезный удар по имиджу.
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Белорусская сторона приняла решение полностью прекратить прием российской нефти: прокачка нефти начнется после вытеснения из трубопроводов некачественной...
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