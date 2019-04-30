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Бабич - всё? Посла уберут, чтобы Лукашенко пошел на сближение с РФ

30.04.2019 18:57 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

По информации крупнейшего российского издания, посла РФ в Беларуси Михаила Бабича отзывают с дипломатического поста в обмен на более тесную интеграцию РФ и Беларуси.

Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на несколько высокопоставленных источников, пишет об отзыве посла также и российский «Интерфакс». Интернет-портал TUT.BY также сообщает, что данная информация подтверждается источниками в Минске.

Официально отставка посла не оформлена и не подтверждена: журналистам не удалось получить комментариев ни в посольстве России в Беларуси, ни в иных ведомствах.

«КоммерсантЪ» сообщает, что отзыв Бабича был инициирован лично Александром Лукашенко, который просил об этом Путина. Взамен белорусский президент пообещал взять год на решение предложенных Россией вопросов о более тесной интеграции. Путин пообещал не вмешиваться во внутренние дела Беларуси в этот период и отозвать скандального посла.

Напомним, что Михаил Бабич был назначен на пост посла России в Беларуси в августе прошлого года. Александр Лукашенко тогда предположил, что посол поможет вывести отношения между странами на новый уровень, однако вскоре Бабич стал активно ездить по белорусским предприятиям, общаться с бизнесменами, население и даже оппозицией. Ходили слухи, что такая активность дипломата смущала белорусскую верхушку. 

В начале этого года посол сделал ряд неоднозначных заявлений: сперва обвинил Запад в ухудшении отношений между Россией и Беларусью, а в марте дал большое интервью одному из российских информагентств, в котором высказался по поводу суверенитета Беларуси.

Интервью вызвало большой резонанс, а белорусский МИД и вовсе отметил, что российский дипломат регулярно хватается за «искусственный, подтасованный набор цифр», сравнив его с бухгалтером и призвав не путать независимое государство с частью РФ. Бабич назвал завление болтовней и намекнул на невысокий уровень дипломатических способностей белоруссских коллег, а российский МИД призвал уважать своего посла.

Белорусские независимые СМИ 18 марта распространили коллективное заявление, в котором отказались от посещения пресс-конференции российского посла Михаила Бабича.

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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По информации крупнейшего российского издания, посла РФ в Беларуси Михаила Бабича отзывают с дипломатического поста в обмен на более тесную интеграцию РФ и...
 
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