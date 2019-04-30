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Бабич - всё? Посла уберут, чтобы Лукашенко пошел на сближение с РФ
30.04.2019 18:57 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
По информации крупнейшего российского издания, посла РФ в Беларуси Михаила Бабича отзывают с дипломатического поста в обмен на более тесную интеграцию РФ и Беларуси.
Об этом сообщает
Официально отставка посла не оформлена и не подтверждена: журналистам не удалось получить комментариев ни в посольстве России в Беларуси, ни в иных ведомствах.
«КоммерсантЪ» сообщает, что отзыв Бабича был инициирован лично Александром Лукашенко, который просил об этом Путина. Взамен белорусский президент пообещал взять год на решение предложенных Россией вопросов о более тесной интеграции. Путин пообещал не вмешиваться во внутренние дела Беларуси в этот период и отозвать скандального посла.
Напомним, что Михаил Бабич
В начале этого года посол сделал ряд неоднозначных заявлений: сперва
Интервью вызвало большой резонанс, а белорусский МИД и вовсе
Белорусские независимые СМИ 18 марта распространили коллективное заявление, в котором
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По информации крупнейшего российского издания, посла РФ в Беларуси Михаила Бабича отзывают с дипломатического поста в обмен на более тесную интеграцию РФ и...
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