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Трудолюбие и верность традициям являются залогом дальнейшего развития Беларуси - Лукашенко

01.05.2019 09:00 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Трудолюбие и верность традициям являются залогом дальнейшего развития Беларуси - Лукашенко
Фото из архива

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко адресовал соотечественникам поздравление с Праздником труда, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Александр Лукашенко отметил, что вот уже более века этот праздник не теряет своей актуальности, являясь символом солидарности людей разных профессий и поколений.

"В Беларуси отмечают этот день с особым воодушевлением, адресуя слова уважения каждому труженику и трудовому коллективу, выражая глубокую признательность ветеранам труда. Тем, кто строил надежный фундамент национального достояния независимой страны и передал достойную эстафету молодой смене", - говорится в поздравлении.

Президент обратил внимание, что все современные достижения: сохранение и модернизация советских промышленных гигантов, создание инновационных производств, динамичное внедрение высоких технологий в различные отрасли экономики - результат общей упорной созидательной работы.

"Убежден, именно наше трудолюбие, верность традициям и любовь к Родине являются залогом дальнейшего развития и процветания Беларуси", - подчеркнул глава государства.

Уважаемые соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Праздником труда.

Вот уже более века он не теряет своей актуальности, являясь символом солидарности людей разных профессий и поколений.

В Беларуси отмечают этот день с особым воодушевлением, адресуя слова уважения каждому труженику и трудовому коллективу, выражая глубокую признательность ветеранам труда. Тем, кто строил надежный фундамент национального достояния независимой страны и передал достойную эстафету молодой смене.

Все современные достижения: сохранение и модернизация советских промышленных гигантов, создание инновационных производств, динамичное внедрение высоких технологий в различные отрасли экономики - результат общей упорной созидательной работы.

Убежден, именно наше трудолюбие, верность традициям и любовь к Родине являются залогом дальнейшего развития и процветания Беларуси.

В этот майский день желаю вам и вашим семьям мира и благополучия. Пусть рядом всегда будут единомышленники и верные друзья, а в профессиональной деятельности сопутствует успех.

Александр Лукашенко.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко адресовал соотечественникам поздравление с Праздником труда, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы...
 
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