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Пресс-секретарь Лукашенко прокомментировала назначение нового посла РФ
01.05.2019 16:45 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Наталья Эйсмонт прокомментировала российским СМИ назначение нового российского посла Дмитрия Мезенцева и внезапную отставку старого, Михаила Бабича.
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«Я могу повторить только то, что говорил наш президент на эту тему - в частности, что это вопрос руководства России. Решил Владимир Владимирович назначить нового посла - мы не против. Ничего плохого про предыдущего посла сказать не можем», - отметила пресс-секретарь Александра Лукашенко.
Прежде чем новый посол приступит к своим обязанностям, Москва должна запросить у Беларуси агреман (согласие принять нового посла). Этому обычно предшествует коллегия МИДа России, которая должна одобрить кандидатуру на пост посла. Отметим, что в Госдуме заявили, что указ о назначении Дмитрия Мезенцева на пост посла России в Минске был опубликован без обсуждения кандидатуры с парламентариями, пишет
Накануне стало известно, что российский президент официально
О возможной отставке Бабича
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Наталья Эйсмонт прокомментировала российским СМИ назначение нового российского посла Дмитрия Мезенцева и внезапную отставку старого, Михаила Бабича.
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