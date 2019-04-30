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Пресс-секретарь Лукашенко прокомментировала назначение нового посла РФ

01.05.2019 16:45 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Наталья Эйсмонт прокомментировала российским СМИ назначение нового российского посла Дмитрия Мезенцева и внезапную отставку старого, Михаила Бабича.

Как сообщает ТАСС, Наталья Эйсмонт отметила, что назначение российского посла - вопрос, которых находится в компетенции президента РФ Владимира Путина, однако в Беларуси ничего против решения о смене дипломата не имеют.

«Я могу повторить только то, что говорил наш президент на эту тему - в частности, что это вопрос руководства России. Решил Владимир Владимирович назначить нового посла - мы не против. Ничего плохого про предыдущего посла сказать не можем», - отметила пресс-секретарь Александра Лукашенко.

Прежде чем новый посол приступит к своим обязанностям, Москва должна запросить у Беларуси агреман (согласие принять нового посла). Этому обычно предшествует коллегия МИДа России, которая должна одобрить кандидатуру на пост посла. Отметим, что в Госдуме заявили, что указ о назначении Дмитрия Мезенцева на пост посла России в Минске был опубликован без обсуждения кандидатуры с парламентариями, пишет БелаПАН.

Накануне стало известно, что российский президент официально уволил с поста чрезвычайного и полномочного посла РФ в Беларуси Михаила Бабича. Соответствующий указ был подписан Владимиром Путиным 30 апреля и опубликован на сайте Кремля вечером. Согласно официальным данным, пост российского посла в Беларуси займет Дмитрий Мезенцев.

О возможной отставке Бабича сообщили за пару часов до официального подверждения сразу в нескольких СМИ России и Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Наталья Эйсмонт прокомментировала российским СМИ назначение нового российского посла Дмитрия Мезенцева и внезапную отставку старого, Михаила Бабича.
 
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