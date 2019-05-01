Российские СМИ: Втюрина арестовали за слив информации ФСБ

Российское информагенство со ссылкой на свои источники предположило, что возможной причиной ареста Андрея Втюрина стали «слишком тесные» связи приближенного Лукашенко с ФСБ, которой он «сливал» информацию.

Как пишет « Росбалт », арест Андрея Втюрина напрямую связан с задержанием главы «Белтелекома» Сергея Сиводедова. Ему, а также еще трем сотрудникам компании, и Андрею Втюрину вменяется получение взятки в 170 тысяч долларов от российских компаний.

Однако российские журналисты уверяют: Втюрина и Сиводедова задержали за попытку передачи российским ведомствам контроля белорусского канала подключения к интернету.

Анонимные источники сообщают, что Втюрин был очень близок к семье Лукашенко. При этом он - россиянин и имел много знакомств в российских спецслужбах. Слишком близкие отношения с российской ФСБ и обмен с ее сотрудниками определенной информацией в свете ухудшения отношений между Россией и Беларусью стали для Втюрина фатальной ошибкой.

Кроме того, российские журналисты уверены, что отставка Михаил Бабича также связна с арестами Втюрина и Сиводедова, а в Беларуси готовится смена власти: по мнению издания, Александр Лукашенко готовит себе в преемники старшего сына Виктора. Впрочем, в издании не исключают, что это - всего лишь слухи, как и информация о возможном заговоре внутри политических сил Беларуси, приближенных к Александру Лукашенко, часть которого - арест Втюрина.

Напомним, что первая информация о возможном задержании Втюрина появилась 29 апреля. Сообщалось, что заместитель генерального секретаря Совета безопасности Беларуси полковник Андрей Втюрин был задержан КГБ за получение крупной взятки в 150 тысяч долларов. Официально данная информация так и не была подтверждена ни одним из ведомств. 30 мая был опубликован указ Александра Лукашенко об увольнении Втюрина с поста генерального секретаря Совета безопасности за дискредитацию воинского звания неназванным проступком.