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Российские СМИ: Втюрина арестовали за слив информации ФСБ

02.05.2019 11:25 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Российское информагенство со ссылкой на свои источники предположило, что возможной причиной ареста Андрея Втюрина стали «слишком тесные» связи приближенного Лукашенко с ФСБ, которой он «сливал» информацию.

Как пишет «Росбалт», арест Андрея Втюрина напрямую связан с задержанием главы «Белтелекома» Сергея Сиводедова. Ему, а также еще трем сотрудникам компании, и Андрею Втюрину вменяется получение взятки в 170 тысяч долларов от российских компаний. 

Однако российские журналисты уверяют: Втюрина и Сиводедова задержали за попытку передачи российским ведомствам контроля белорусского канала подключения к интернету.

Анонимные источники сообщают, что Втюрин был очень близок к семье Лукашенко. При этом он - россиянин и имел много знакомств в российских спецслужбах. Слишком близкие отношения с российской ФСБ и обмен с ее сотрудниками определенной информацией в свете ухудшения отношений между Россией и Беларусью стали для Втюрина фатальной ошибкой.

Кроме того, российские журналисты уверены, что отставка Михаил Бабича также связна с арестами Втюрина и Сиводедова, а в Беларуси готовится смена власти: по мнению издания, Александр Лукашенко готовит себе в преемники старшего сына Виктора. Впрочем, в издании не исключают, что это - всего лишь слухи, как и информация о возможном заговоре внутри политических сил Беларуси, приближенных к Александру Лукашенко, часть которого - арест Втюрина.

Напомним, что первая информация о возможном задержании Втюрина появилась 29 апреля. Сообщалось, что заместитель генерального секретаря Совета безопасности Беларуси полковник Андрей Втюрин был задержан КГБ за получение крупной взятки в 150 тысяч долларов. Официально данная информация так и не была подтверждена ни одним из ведомств. 30 мая был опубликован указ Александра Лукашенко об увольнении Втюрина с поста генерального секретаря Совета безопасности за дискредитацию воинского звания неназванным проступком.

Сыводедова арестовали также в двадцатых числах апреля, причем его арест по-прежнему не подтвержден официально, как и задержание Втюрина. Михаила Бабича с поста российского посла сняли 30 апреля.

 
Теги: знакомства
 
 
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Российское информагенство со ссылкой на свои источники предположило, что возможной причиной ареста Андрея Втюрина стали «слишком тесные» связи приближенного...
 
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