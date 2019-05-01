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Российские СМИ: Втюрина арестовали за слив информации ФСБ
02.05.2019 11:25 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Российское информагенство со ссылкой на свои источники предположило, что возможной причиной ареста Андрея Втюрина стали «слишком тесные» связи приближенного Лукашенко с ФСБ, которой он «сливал» информацию.
Как пишет «
Однако российские журналисты уверяют: Втюрина и Сиводедова задержали за попытку передачи российским ведомствам контроля белорусского канала подключения к интернету.
Анонимные источники сообщают, что Втюрин был очень близок к семье Лукашенко. При этом он - россиянин и имел много знакомств в российских спецслужбах. Слишком близкие отношения с российской ФСБ и обмен с ее сотрудниками определенной информацией в свете ухудшения отношений между Россией и Беларусью стали для Втюрина фатальной ошибкой.
Кроме того, российские журналисты уверены, что отставка Михаил Бабича также связна с арестами Втюрина и Сиводедова, а в Беларуси готовится смена власти: по мнению издания, Александр Лукашенко готовит себе в преемники старшего сына Виктора. Впрочем, в издании не исключают, что это - всего лишь слухи, как и информация о возможном заговоре внутри политических сил Беларуси, приближенных к Александру Лукашенко, часть которого - арест Втюрина.
Напомним, что первая информация о возможном задержании Втюрина
Сыводедова арестовали также в двадцатых числах апреля, причем его арест по-прежнему не подтвержден официально, как и задержание Втюрина. Михаила Бабича с поста российского посла
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Российское информагенство со ссылкой на свои источники предположило, что возможной причиной ареста Андрея Втюрина стали «слишком тесные» связи приближенного...
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