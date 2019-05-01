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Парламентские выборы нужно провести достойно, красиво и честно - Лукашенко

02.05.2019 12:11 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организовать и провести предстоящую избирательную кампанию по выборам депутатов Палаты представителей нужно достойно, красиво и честно. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства рассчитывает на активное участие профсоюзов в избирательной кампании. "От предвыборной кампании далеко не уходите - вместе с общественными организациями, органами власти, где-то партии будут подключаться к этому процессу (независимо, оппозиционные они или, как у нас принято говорить, провластные). Мы должны достойно, красиво и честно организовать этот процесс", - подчеркнул Александр Лукашенко.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организовать и провести предстоящую избирательную кампанию по выборам депутатов Палаты представителей нужно достойно, красиво и честно....
 
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