Лукашенко: Беларусь хочет иметь мирные и дружные отношения с Литвой, иного пути мы не видим

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Во время встречи

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь хочет иметь мирные и дружные отношения с Литвой. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с экс-президентом Литвы, депутатом Европейского парламента Роландасом Паксасом, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства приветствовал в Беларуси Роландаса Паксаса, отметив, что нечасто литовские политики приезжают в Минск, чтобы поговорить о проблемах в двусторонних отношениях. Он констатировал, что Беларусь и Литва имеют как общие точки зрения на различные темы, так и разногласия по некоторым вопросам. Однако это, по мнению Президента, естественно для стран-соседей.

"Поскольку мы соседи, а их не выбирают, они от Господа, нам придется жить, как соседям, хотим мы этого или нет. Чтобы жить мирно и дружно (мы иного пути в Беларуси не видим, вы это хорошо знаете и понимаете), надо общаться и разговаривать на различные темы, начиная от общей проблемы безопасности в регионе (сейчас, вы знаете, в Европе штормит, и очень сильно, дай бог, чтобы этот шторм успокоился). С другой стороны, есть местные проблемы. К примеру, строительство атомной станции - тема, которая очень актуальна в Литве и, как мы считаем, очень политизирована", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства считает, что визит Роландаса Паксаса в Беларусь станет хорошим началом обсуждения существующих проблем. Вместе с тем Президент обратил внимание, что основой двустороннего сотрудничества между странами всегда являются торгово-экономические отношения. "Несмотря на политические разногласия, их уровень очень высокий. Мы всегда с большим удовольствием поставляли миллионы тонн товаров через Литву, нам комфортно было работать в ваших портах, - заявил Александр Лукашенко. - Очень много наших людей с туристическими целями посещает Литву, и мы никогда не препятствовали тому, чтобы литовцы к нам приезжали".

Президент добавил, что Беларусь и Литва когда-то составляли одно государство, общее историческое прошлое должно способствовать развитию двусторонних отношений. "Надо в истории искать что-то хорошее, на что можно опереться. И у нас этого хорошего много. Давайте будем опираться на него и строить в будущем такие же добрые отношения", - резюмировал белорусский лидер.

Во время встречи Роландас Паксас отметил, что приехал в Беларусь с мечтой - демилитаризировать Балтийский регион и наладить между государствами тесное сотрудничество.

В конце прошлого года евродепутат обсуждал эту тему с Президентом России Владимиром Путиным, а в будущем планирует провести встречи с руководством Германии, США и других стран. "Меня беспокоит ситуация в регионе. Я вижу, что военные ястребы (неважно, с какой стороны) хотели бы начать войну между Соединенными Штатами и Россией именно в этом регионе, - сказал он журналистам после встречи с главой белорусского государства. - Я выступаю за то, что надо начать строить эти отношения совсем по-другому, чтобы безопасность региона гарантировала дипломатическая сила, а не военная".

Евродепутат Роландас Паксас прибыл с визитом в Минск по своей инициативе. Ранее в официальном качестве он не посещал Беларусь.

Литва - один из ведущих экономических партнеров Беларуси (восьмое место по объему торговли товарами и седьмое - по объему экспорта). В прошлом году товарооборот между странами превысил $1,5 млрд. Беларусь поставляет в Литву грузовые автомобили, лесоматериалы, нефтепродукты, смешанные минеральные удобрения, электроэнергию, топливную древесину. В Беларуси работают более 600 компаний с литовским капиталом, в Литве - около 250 предприятий с белорусскими инвестициями.-0-