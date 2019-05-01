Лукашенко нацелил профсоюзы более активно вести контроль за ценообразованием

Источник материала: БелТА

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым, чтобы Федерация профсоюзов Беларуси принимала более активное участие в процессе мониторинга за ценообразованием в стране. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент подчеркнул, что ценообразование остается для населения вопросом номер один, и поэтому тема должна находиться в поле зрения профсоюзов. "Вы защищаете прежде всего, как вы себя позиционируете, интересы трудящихся, наших людей. Заинтересованность человека в ценообразовании самая прямая. Не такие богатые у нас люди, чтобы покупать по бешеным ценам продукцию, особенно ту, которая производится у нас: продукты питания, одежду и прочее", - сказал он.

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