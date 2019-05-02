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Лукашенко открыл новую взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту Минск

03.05.2019 10:45 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном аэропорту Минск открыли вторую искусственную взлетно-посадочную полосу. В церемонии принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Символическую ленту в торжественной обстановке перерезали глава государства Александр Лукашенко, министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, генеральный директор Национального аэропорта Минск Дмитрий Меликян. На мероприятии присутствовали работники аэропорта, авиакомпании "Белавиа", предприятия "Белаэронавигация" и организаций, участвовавших в строительстве новой полосы.

Вторая искусственная взлетно-посадочная полоса в Национальном аэропорту Минск представляет собой комплекс инженерных сооружений, включающих непосредственно саму бетонную полосу длиной 3,7 км и шириной 60 м, магистральную и соединительные рулежные дорожки, грузовой перрон, места для стоянок самолетов, контрольно-пропускные пункты и другие объекты инфраструктуры.

Проектная стоимость возведения взлетно-посадочной полосы превысила Br395 млн, ее строительство длилось три года. В работах на постоянной основе было задействовано около 900 человек и 300 единиц строительной техники.

Новой полосе присвоена высшая эксплуатационная категория 4F. Это позволит принимать аэропорту воздушные суда всех типов без ограничений в сложных метеоусловиях.

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Теги: Минск
 
 
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3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном аэропорту Минск открыли вторую искусственную взлетно-посадочную полосу. В церемонии принял участие Президент Беларуси...
 
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