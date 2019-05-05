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Лукашенко направил соболезнование Путину в связи с трагедией в аэропорту Шереметьево

06.05.2019 12:03 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту России Владимиру Путину в связи с жертвами пожара на самолете авиакомпании "Аэрофлот". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"В Республике Беларусь с глубокой скорбью и болью воспринято трагическое известие о пожаре на борту пассажирского самолета авиакомпании "Аэрофлот" в московском аэропорту Шереметьево, повлекшем многочисленные человеческие жертвы", - говорится в соболезновании.

Глава государства передал слова поддержки и сострадания родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту России Владимиру...
 
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