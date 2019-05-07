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Великая Победа служит примером стойкости и патриотизма для молодежи - Лукашенко
08.05.2019 09:02 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соотечественникам поздравление с Днем Победы. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Девятое мая - священная дата для каждого белоруса. День, который вернул нашему народу право на жизнь и надежду на будущее", - говорится в поздравлении.
В Беларуси чтят героизм и бесстрашие защитников Отечества, которые верили в победу, мужественно сражались за Родину. В стране высоко ценят самоотверженность тружеников тыла и всех, кто в послевоенные годы поднимал из руин разрушенные города и села.
"Великая Победа объединяет поколения, служит примером стойкости и патриотизма для молодежи, вдохновляет на созидание. Сохранить память о подвиге нашего народа - это исторический долг перед прошлым и будущим", - подчеркнул Президент.
Слова особой благодарности глава государства адресовал ветеранам: "Низкий поклон вам, дорогие ветераны".
Александр Лукашенко пожелал всем добра, счастья и благополучия, а нашей родной Беларуси - мира и процветания.-0-
Дорогие соотечественники!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы.
Девятое мая - священная дата для каждого белоруса. День, который вернул нашему народу право на жизнь и надежду на будущее.
Мы чтим героизм и бесстрашие защитников Отечества, которые верили в победу, мужественно сражались за Родину. Высоко ценим самоотверженность тружеников тыла и всех, кто в послевоенные годы поднимал из руин разрушенные города и села.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны.
Великая Победа объединяет поколения, служит примером стойкости и патриотизма для молодежи, вдохновляет на созидание. Сохранить память о подвиге нашего народа - это исторический долг перед прошлым и будущим.
В этот святой для нас день искренне желаю всем добра, счастья и благополучия. Нашей родной Беларуси - мира и процветания.
Александр Лукашенко.-0-
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8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соотечественникам поздравление с Днем Победы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе...
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