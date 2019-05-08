Лукашенко: ратный подвиг отцов, дедов и прадедов дал возможность дышать свободой и растить детей

Источник материала: БелТА

9 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Ратный подвиг наших отцов, дедов и прадедов дал возможность дышать свободой, растить детей и радоваться каждому новому дню. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая 9 мая на церемонии возложения венков по случаю 74-й годовщины Великой Победы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства поздравил ветеранов, соотечественников, зарубежных гостей с великим праздником - Днем Победы.

"Восьмое десятилетие белорусский народ живет и трудится под мирным небом. Возможность дышать свободой, растить детей и радоваться каждому новому дню дал нам ратный подвиг наших отцов, дедов и прадедов, - сказал Александр Лукашенко. - Сегодня мы прославляем мужество воинов, героизм партизан и подпольщиков, титанические усилия тружеников тыла".-0-