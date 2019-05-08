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Лукашенко: ратный подвиг отцов, дедов и прадедов дал возможность дышать свободой и растить детей

09.05.2019 11:11 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Ратный подвиг наших отцов, дедов и прадедов дал возможность дышать свободой, растить детей и радоваться каждому новому дню. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая 9 мая на церемонии возложения венков по случаю 74-й годовщины Великой Победы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства поздравил ветеранов, соотечественников, зарубежных гостей с великим праздником - Днем Победы.

"Восьмое десятилетие белорусский народ живет и трудится под мирным небом. Возможность дышать свободой, растить детей и радоваться каждому новому дню дал нам ратный подвиг наших отцов, дедов и прадедов, - сказал Александр Лукашенко. - Сегодня мы прославляем мужество воинов, героизм партизан и подпольщиков, титанические усилия тружеников тыла".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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9 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Ратный подвиг наших отцов, дедов и прадедов дал возможность дышать свободой, растить детей и радоваться каждому новому дню. Об...
 
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