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Президент: за сохранение мира в условиях угрозы глобального терроризма надо бороться единым фронтом
09.05.2019 11:18 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
9 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. За сохранение мира в современных условиях угрозы глобального терроризма необходимо бороться всем странам вместе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, выступая 9 мая на церемонии возложения венков по случаю 74-й годовщины Великой Победы, передает корреспондент БЕЛТА.
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9 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. За сохранение мира в современных условиях угрозы глобального терроризма необходимо бороться всем странам вместе. Об этом...
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