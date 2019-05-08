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Президент: за сохранение мира в условиях угрозы глобального терроризма надо бороться единым фронтом

09.05.2019 11:18 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. За сохранение мира в современных условиях угрозы глобального терроризма необходимо бороться всем странам вместе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, выступая 9 мая на церемонии возложения венков по случаю 74-й годовщины Великой Победы, передает корреспондент БЕЛТА.

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Теги: Минск
 
 
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9 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. За сохранение мира в современных условиях угрозы глобального терроризма необходимо бороться всем странам вместе. Об этом...
 
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