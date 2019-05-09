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Функции посла РФ в Беларуси выполняет временный поверенный
10.05.2019 13:39 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Новый российский посол в Беларусь еще не прибыл, руководителем дипслужбы РФ в Минске пока выступает советник-посланник, временный поверенный Владимир Андреев.
По словам пресс-секретаря посольства России Алексея Маскалева, дата приезда нового посла Дмитрия Мезенцева пока неизвестна.
Михаил Бабич покинул Минск. Пока проводятся «необходимые процедуры» к приезду Мезенцева, дипмиссию будет возглавлять временный поверенный.
Напомним, 30 апреля указом Владимира Путина Михаил Бабич
Новым послом
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников 1 мая
По его словам, перед назначением посла предусмотрены консультации с парламентариями по кандидатуре. Публикация указа президента до обсуждения в парламенте - это «нарушение процедуры», заявил Калашников.
По информации российских источников, перед назначением Путиным Мезенцева МИД России не запрашивал у Минска агреман, этому должно предшествовать заседание коллегии Министерства иностранных дел, которого еще не было.
Фото ТАСС
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Новый российский посол в Беларусь еще не прибыл, руководителем дипслужбы РФ в Минске пока выступает советник-посланник, временный поверенный Владимир Андреев.
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