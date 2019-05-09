Функции посла РФ в Беларуси выполняет временный поверенный

Новый российский посол в Беларусь еще не прибыл, руководителем дипслужбы РФ в Минске пока выступает советник-посланник, временный поверенный Владимир Андреев.

По словам пресс-секретаря посольства России Алексея Маскалева, дата приезда нового посла Дмитрия Мезенцева пока неизвестна.

Михаил Бабич покинул Минск. Пока проводятся «необходимые процедуры» к приезду Мезенцева, дипмиссию будет возглавлять временный поверенный.

Напомним, 30 апреля указом Владимира Путина Михаил Бабич был освобожден от обязанностей посла России в Беларуси, а также от должности специального представителя президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью «в связи с переходом на другую работу». В должности посла он проработал около восьми месяцев.

Новым послом назначен член Совета Федерации Федерального собрания России Дмитрий Мезенцев.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников 1 мая заявил журналистам, что назначение нового посла в Беларуси проходило с нарушением процедуры.

По его словам, перед назначением посла предусмотрены консультации с парламентариями по кандидатуре. Публикация указа президента до обсуждения в парламенте - это «нарушение процедуры», заявил Калашников.

По информации российских источников, перед назначением Путиным Мезенцева МИД России не запрашивал у Минска агреман, этому должно предшествовать заседание коллегии Министерства иностранных дел, которого еще не было.

Фото ТАСС