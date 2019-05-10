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Лукашенко о проведении II Европейских игр: мы должны показать свое лицо
11.05.2019 11:17 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
11 мая, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Во время проведения II Европейских игр Беларуси нужно показать свое лицо. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Студенческой деревни, где разместятся участники предстоящих состязаний, передает корреспондент БЕЛТА.
Главе государства доложили о готовности комплекса к II Европейским играм, затем Президент ознакомился с порядком размещения и проживания участников соревнований, организацией питания спортсменов. Одним из главных требований Президента было максимальное использование отечественной продукции для организации питания и проживания делегаций игр. Александр Лукашенко также обратил внимание на необходимость эффективного использования всех объектов, построенных для II Европейских игр, после их окончания.
/Будет дополнено/.-0-
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11 мая, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Во время проведения II Европейских игр Беларуси нужно показать свое лицо. Об этом заявил Президент Беларуси Александр...
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