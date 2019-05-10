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Беларусь оценивает ущерб от поступления ядовитой российской нефти
11.05.2019 13:09 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Конкретная сумма ущерба будет известна после ревизии на белорусских НПЗ, но уже сейчас можно сказать, что она будет велика.
Об этом заявил Александр Лукашенко журналистам во время посещения комплекса «Студенческая деревня» 11 мая,
Президент отметил, что крайне негативно оценивает инцидент.
«Расхлябанность и разболтанность на территории России (а это тысячи километров) - и огромная труба была загрязнена ядовитой нефтью, - сказал президент. - За неделю даже трубу, по которой прокачивается нефть, на 4-5 мм, как говорят специалисты, съедает».
В данное время специалист подсчитывают убытки, после чего будет оценена степень повреждения оборудования нефтеперерабатывающих заводов.
«Сейчас мы оцениваем ущерб. Обычно на месяц-полтора мы заводы останавливаем попеременно и начинаем их каждый год чистить. Ревизию проведем, и уже окончательная будет оценка», - отметил Лукашенко.
Напомним, 19 апреля концерн «Белнефтехим»
Проблему признало Минэнерго России. 23 апреля белорусская сторона
Беларусь предварительно оценила
Тем временем в концерне «Белтефтехим»
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Конкретная сумма ущерба будет известна после ревизии на белорусских НПЗ, но уже сейчас можно сказать, что она будет велика.
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