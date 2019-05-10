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Беларусь оценивает ущерб от поступления ядовитой российской нефти

11.05.2019 13:09 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Конкретная сумма ущерба будет известна после ревизии на белорусских НПЗ, но уже сейчас можно сказать, что она будет велика.

Об этом заявил Александр Лукашенко журналистам во время посещения комплекса «Студенческая деревня» 11 мая, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что крайне негативно оценивает инцидент.

«Расхлябанность и разболтанность на территории России (а это тысячи километров) - и огромная труба была загрязнена ядовитой нефтью, - сказал президент. - За неделю даже трубу, по которой прокачивается нефть, на 4-5 мм, как говорят специалисты, съедает».

В данное время специалист подсчитывают убытки, после чего будет оценена степень повреждения оборудования нефтеперерабатывающих заводов.

«Сейчас мы оцениваем ущерб. Обычно на месяц-полтора мы заводы останавливаем попеременно и начинаем их каждый год чистить. Ревизию проведем, и уже окончательная будет оценка», - отметил Лукашенко.

Напомним, 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

Проблему признало Минэнерго России. 23 апреля белорусская сторона приняла решение приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в страны Балтии, Польшу и Украину из-за низкого качества российской нефти, поставляемой на НПЗ Беларуси. 26 апреля транзит российской нефти через нефтепровод был прекращен полностью: принимать ее отказались в Польше, Чехии, Германии, Венгрии. 

Беларусь предварительно оценила ущерб от плохой российской нефти в сто миллионов долларов. Российская компания «Транснефть» рассказала, что стало причиной поступления грязной нефти по нефтепроводу «Дружба»: загрязнение могло произойти умышленно. Владимир Путин пообещал Александру Лукашенко расследование инцидента.

Тем временем в концерне «Белтефтехим» утверждают, что поступление на белорусские НПЗ загрязненной российской нефти не повлияло на качество производимого топлива.

 
 
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Конкретная сумма ущерба будет известна после ревизии на белорусских НПЗ, но уже сейчас можно сказать, что она будет велика.
 
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Беларусь назовет сумму ущерба от поступления загрязненной нефти после ревизии НПЗ - Лукашенко
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