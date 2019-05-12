Лукашенко отмечает вклад Германии и ее посла в нормализацию отношений Беларуси с ЕС

Источник материала: БелТА

13 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает вклад Германии и ее посла Петера Деттмара в нормализацию отношений Беларуси с Евросоюзом. Об этом глава белорусского государства заявил сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Германии в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"За период вашей миссии в Беларуси произошли значительные изменения во взаимоотношениях не только Беларуси с Германией, что выражается в товарообороте - за время вашей миссии почти на треть вырос товарооборот. Очень приличный рост. Но кроме товарооборота и наших отношений с Германией у нас потеплели отношения в целом с Европейским союзом. В Европейском союзе Германия - ведущая страна. А вы представляли Германию в Беларуси. Поэтому мы очень положительно оцениваем не только вклад Германии, но и ваш личный вклад в нормализацию отношений Беларуси с Европейским союзом", - заявил белорусский лидер.

"Тем не менее всегда есть вопросы. Как бы положительно ни развивались отношения. Даже возьмите наши очень продвинутые, дружественные, братские отношения с Россией - тем не менее масса вопросов, которые надо решать. Поэтому и с Германией у нас, и тем более с Европейским союзом есть немало вопросов, которые нужно решать. И я хотел бы, чтобы вы откровенно высказались по этим проблемам", - сказал Александр Лукашенко.

Германия является одним из ключевых внешнеторговых партнеров Беларуси (в 2018 году пятое место по объему товарооборота). По итогам 2018 года товарооборот достиг $3,3 млрд (116% к уровню 2017 года), экспорт - $1,5 млрд (130,2%), импорт - $1,8 млрд (106,9%).

Экспорт услуг в ФРГ (преобладают транспортные и компьютерные услуги) в прошлом году составил $417,1 млн. За этот же период объем инвестиций из Германии составил $363,7 млн (рост в 2,5 раза по сравнению с 2017 годом), в том числе прямых - $113,7 млн.

В Беларуси работают более 300 предприятий с участием германского капитала. Зарегистрировано 90 представительств концернов ФРГ. Компании из этой страны также создают в индустриальном парке "Великий камень" производство композитных материалов, планируется организовать выпуск медицинских изделий. В 2018 году в число акционеров СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" вошел логистический оператор крупнейшего речного порта Европы "Дуйспорт".-0-