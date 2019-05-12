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Владимир Макей. Фото из архива

13 мая, Брюссель /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь и Европейский союз пока не достигли высокого уровня развития отношений. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня журналистам перед встречей глав внешнеполитических ведомств стран ЕС и "Восточного партнерства", передает корреспондент БЕЛТА.

"Придет время, приедет и Президент. Пока мы не можем говорить о том, что мы достигли высокого уровня развития наших отношений с Европейским союзом", - отметил Владимир Макей.

Министр констатировал, что в сотрудничестве между сторонами до сих пор сохраняются некоторые ограничения, и даже участие главы государства в мероприятиях, приуроченных к 10-летию "Восточного партнерства", не принесло бы стопроцентной отдачи. "Визит (Президента Беларуси. - Прим. БЕЛТА) должен быть максимально результативным, максимально насыщенным. Мы исходим из таких подходов, - подчеркнул Владимир Макей. - Но в любом случае встречи, которые мы проведем здесь, будут очень важны для всех сторон".

Как сообщалось, министр иностранных дел представляет Беларусь на мероприятиях в честь 10-летия программы ЕС "Восточное партнерство", которые проходят 13-14 мая в Брюсселе.

Под председательством верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини 13 мая проходит встреча на уровне министров иностранных дел 28 стран ЕС и 6 стран "Восточного партнерства": Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.

Вечером председатель Европейского совета Дональд Туск даст ужин для руководителей стран "Восточного партнерства". От ЕС в нем примут участие председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, Федерика Могерини, член Еврокомиссии по политике соседства Йоханнес Хан. Приглашены также бывшие главы МИД Швеции и Польши Карл Бильдт и Радослав Сикорский, занимавшие эти посты в период основания программы в 2009 году.

На следующий день, 14 мая, в Брюсселе пройдет конференция высокого уровня по случаю 10-летия проекта "Восточного партнерства".-0-