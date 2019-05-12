|
Макей рассказал, чего хочет Беларусь и почему Лукашенко не поехал в Брюссель
13.05.2019 15:40 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Вопросы упрощения визового режима и реадмиссии Беларусь надеется решить до конца нынешнего года, особую важность имеет подписание соглашения о дальнейшем партнерстве с ЕС.
О том, что соглашения могут быть подписаны до этого срока, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 13 мая в Брюсселе, где проходит саммит, посвященный 10-летию Восточного партнерства.
Главы МИД стран Восточного партнерства намереваются обсудить итоги 10-летней работы и перспективы на ближайшее время. Для Беларуси эти ожидания связаны с продолжением дальнейшего развития отношений с ЕС.
По словам Макея, белорусская сторона будет стремиться к подписанию приоритетов партнерства, «процесс работы над которыми, к сожалению, пока приостановлен». Планируется работать над продвижением в плане подписания соглашений по реадмиссии и упрощению визового режима.
Глава белорусского МИД отметил особую важность подписания соглашения о сотрудничестве и партнерстве с ЕС.
Макей считает, что стопроцентной отдачи от визита в Брюссель не будет, однако встречи, проведенные в рамках саммита, будут важны для всех участников.
По словам министра, президент Беларуси не приехал в Брюссель, поскольку отношения Беларуси и Евросоюза пока не достигли достаточно высокого уровня, пишет
О том, что Александр Лукашенко не полетит на десятилетие Восточного партнерства в Брюссель, ранее
Напомним, что в 2017 году Александра Лукашенко уже приглашали в Брюссель на саммит Восточного партнерства, но и тогда нашу страну
Восточное партнерство (ВП) – совместная программная инициатива, направленная на углубление и укрепление отношений с шестью восточными соседями ЕС: Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.
Фото tut.by
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вопросы упрощения визового режима и реадмиссии Беларусь надеется решить до конца нынешнего года, особую важность имеет подписание соглашения о дальнейшем...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)