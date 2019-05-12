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Йоханнес Хан: Беларусь и ЕС завершили переговоры по соглашению о реадмиссии

13.05.2019 18:15 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Йоханнес Хан: Беларусь и ЕС завершили переговоры по соглашению о реадмиссии
Йоханнес Хан. Фото из архива

13 мая, Брюссель /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Европейский союз завершили переговоры по соглашению о реадмиссии. Об этом заявил сегодня журналистам еврокомиссар по Европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан на полях мероприятий, приуроченных десятилетию "Восточного партнерства", передает корреспондент БЕЛТА.

"Наконец мы завершили наши переговоры по соглашению о реадмиссии. Нам необходимо определить дату и место, где мы его подпишем", - сказал Йоханнес Хан.

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13 мая, Брюссель /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Европейский союз завершили переговоры по соглашению о реадмиссии. Об этом заявил сегодня журналистам еврокомиссар по...
 
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