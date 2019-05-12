Йоханнес Хан: Беларусь и ЕС завершили переговоры по соглашению о реадмиссии

Источник материала: БелТА

Йоханнес Хан. Фото из архива

13 мая, Брюссель /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Европейский союз завершили переговоры по соглашению о реадмиссии. Об этом заявил сегодня журналистам еврокомиссар по Европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан на полях мероприятий, приуроченных десятилетию "Восточного партнерства", передает корреспондент БЕЛТА.

"Наконец мы завершили наши переговоры по соглашению о реадмиссии. Нам необходимо определить дату и место, где мы его подпишем", - сказал Йоханнес Хан.

/Будет дополнено/.-0-