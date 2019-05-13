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Беларусь и ЕС готовы подписать соглашение о реадмиссии

14.05.2019 10:53 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

По завершению переговоров сторон еврокомиссар Йоханнес Хан заявил журналистам, что можно думать о дате подписания документа по реадмиссии.

Об этом он заявил по итогам первого дня саммита в Брюсселе 13 мая.

«Я думаю, что в конечном итоге мы более-менее завершили переговоры по соглашению по реадмиссии. И я думаю, нам надо подумать о дате подписания этого соглашения и найти место для того, чтобы это сделать», - цитирует его слова портал TUT.by.

По словам еврокомиссара, Беларусь и Евросоюз еще продолжают дискуссию о подписании приоритетов партнерства.

Он отметил, что Литву беспокоит «вопрос безопасности», связанный с запуском БелАЭС. Вопрос отношений между Беларусью и Литвой обсуждается со странами-партнерами. Хан отметил, что «приоритеты партнерства – это то, что интересует всех», и выразил надежду, что решение будет найдено.

Напомним, глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил в Брюсселе, что вопросы упрощения визового режима и реадмиссии Беларусь надеется решить до конца нынешнего года. Он подчеркнул, что особую важность имеет подписание соглашения о дальнейшем партнерстве с ЕС.

Вопросы по упрощению визового режима и реадмиссии официальные Минск и Брюссель обсуждают уже почти пять лет. Соглашения должны быть подписаны вместе, в одном пакете. После подписания соглашения о визовых процедурах шенгенские визы для белорусов будут стоить 35 евро при оформлении в посольстве, вырастет количество бесплатных и долгосрочных виз.

 
Теги: Минск
 
 
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По завершению переговоров сторон еврокомиссар Йоханнес Хан заявил журналистам, что можно думать о дате подписания документа по реадмиссии. Об этом он заявил по...
 
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