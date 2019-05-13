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Лукашенко поручил к 2021 году построить в Беларуси Национальный выставочный центр

14.05.2019 11:09 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил к 2021 году построить в стране Национальный выставочный центр. Об этом он заявил сегодня, заслушивая доклад по вопросу строительства такого центра, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент подчеркнул, что организация выставочной деятельности является очень серьезным и принципиальным вопросом для Беларуси, и стране нужен Национальный выставочный центр. "Такой выставочный центр в любой стране нужен. В современном мире невозможно без организации выставок и подобных мероприятий вести прежде всего торговлю. Ну а для экспортно ориентированной страны вообще невозможно развитие. Мы давно говорили на эту тему, мною была поставлена задача о проработке вопросов развития выставочной деятельности и строительства национального центра, который бы соответствовал всем требованиям современности. Но вопрос неоправданно затянулся. Давайте определяться и сделаем так, чтобы уже в 2021 году мы имели подобный центр", - сказал глава государства.

В стране ежегодно проводится более 100 выставок, охватывающих практически все отрасли экономики: промышленность, сельское хозяйство, строительство, информационные технологии, туризм и другие. Многие из них организуются на постоянной основе, имеют международный статус и пользуются большой популярностью в деловых кругах. Наиболее значимыми и масштабными являются выставки "Белагро", Budexpo, "Продэкспо", "ТИБО", MILEX. В 2018 году в республике, главным образом в Минске, проведено 209 выставок и ярмарок, из них 42 с выставочной площадью свыше 1 тыс. кв.м.

На рынке выставочных услуг страны действуют 8 операторов, имеющих опыт в организации международных выставок: РУП "Национальный выставочный центр "Белэкспо", ЗАО "Минскэкспо", ЗАО "Техника и коммуникации", УП "Экспофорум" и ООО "Экспосистемс", УП "Белинтерэкспо", ПК "Макбел", ООО "Эксполист". Инфраструктура выставочной деятельности представлена специализированными сооружениями (павильон "Белэкспо" по просп. Победителей, 14 в Минске и выставочный комплекс Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень") и неспециализированными площадками с экспозиционной площадью: спортивные комплексы (Футбольный манеж, Дворец спорта, "Минск-Арена", "Чижовка-Арена"), дворцы культуры, крупные торговые центры, конференц-залы гостиниц.

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Теги: Минск
 
 
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14 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил к 2021 году построить в стране Национальный выставочный центр. Об этом он...
 
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