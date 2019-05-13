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Лукашенко привел к присяге судью Конституционного суда Беларуси

14.05.2019 10:34 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Лукашенко привел к присяге судью Конституционного суда Беларуси
Фото из архива

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко сегодня привел к присяге судью Конституционного суда Беларуси Аллу Бодак, передает корреспондент БЕЛТА.

В торжественной обстановке Алла Бодак произнесла текст присяги, взяв на себя обязательство честно, добросовестно и беспристрастно защищать конституционный строй и верховенство Конституции Республики Беларусь. После принесения судьей присяги Президент вручил ей удостоверение судьи Конституционного суда и подарочный экземпляр Конституции Беларуси. На церемонии также присутствовали председатели Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания, Верховного и Конституционного судов.

Александр Лукашенко пожелал профессиональных успехов Алле Бодак, отметив, что ее сегодняшняя подпись в акте о принесении присяги является важнейшей в жизни. "Не каждому дается такое право и такая возможность - быть членом самого высшего суда в нашей стране - Конституционного суда", - подчеркнул Президент. Он позитивно оценил большой опыт работы Аллы Бодак, в том числе в статусе заместителя министра юстиции, деятельность в качестве руководителя парламентской комиссии.

Глава государства назвал Конституционный суд "творческой лабораторией ведущих юристов" и отметил, что именно от высококлассных юристов этого суда ждет конкретных предложений по совершенствованию Конституции. "Прошу вас быть и творческими людьми. Не только давать заключения, вести споры и диалоги, не только, как это у юристов принято в последнее время, спорить, кто важнее (я, кстати, доволен, что идет такой спор, это хорошо, когда идут дискуссии), но запомните, вы люди творческие, и страна от вас ждет хороших предложений по совершенствованию нашей Конституции и всего массива нашего законодательства", - сказал Александр Лукашенко.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко сегодня привел к присяге судью Конституционного суда Беларуси Аллу Бодак, передает корреспондент...
 
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