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Вопросы «ядовитой» нефти обсудят в четверг

15.05.2019 12:54 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Переговоры по проблемам загрязненной российской нефти, потупившей в Беларусь, пройдут 16 мая. Стороны представят вице-премьеры стран Игорь Ляшенко и Дмитрий Козак.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Совет министров Беларуси 15 мая.

Отмечается, что на встрече 16 мая будут обсуждаться итоги деятельности по восстановлению работ на нефтепроводе «Дружба», сообщил также представитель российского вице-премьера Илья Джус.

Напомним, эксерты выявили в российской нефти содержание хлорорганических соединений в количестве, в десятки раз большем предельно допустимых значений.

19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти: сперва на ОАО «Гомельтранснефть Дружба», а затем и на Мозырский НПЗ поступила российская некачественная нефть, которая нанесла ущерб предприятиям. Ущерб от некачественной нефти может составить от десяток до сотен миллионов долларов, заявил 21 апреля председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков.

Проблему признало Минэнерго России. 23 апреля белорусская сторона приняла решение приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в страны Балтии, Польшу и Украину. 26 апреля транзит российской нефти через нефтепровод был прекращен полностью: принимать ее отказались в Польше, Чехии, Германии, Венгрии.
 
Беларусь оценила ущерб от плохой российской нефти в сто миллионов долларов. Российская компания «Транснефть» рассказала, что загрязнение могло произойти умышленно. Владимир Путин пообещал Александру Лукашенко расследование инцидента. После стало известно, что в РФ расследованием скандала будет заниматься ФСБ.
 
Качественная нефть пришла в Беларусь 2 мая, однако поступает она только по ветке Сургут-Полоцк.
 
Тем временем стало известно, что юридическая служба ОАО «Нафтан» что готовится к выставлению штрафов российским поставщикам нефти из-за недопоставок в Беларусь качественного сырья в апреле.
 
В России по факту хищения нефти и загрязнения нефтепровода «Дружба» возбудили уголовное дело. Подозреваются шесть человек, четверо из которых арестованы и двое в розыске.
 
 
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Переговоры по проблемам загрязненной российской нефти, потупившей в Беларусь, пройдут 16 мая. Стороны представят вице-премьеры стран Игорь Ляшенко и Дмитрий Козак.
 
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