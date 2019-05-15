Вопросы «ядовитой» нефти обсудят в четверг

Переговоры по проблемам загрязненной российской нефти, потупившей в Беларусь, пройдут 16 мая. Стороны представят вице-премьеры стран Игорь Ляшенко и Дмитрий Козак.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Совет министров Беларуси 15 мая.

Отмечается, что на встрече 16 мая будут обсуждаться итоги деятельности по восстановлению работ на нефтепроводе «Дружба», сообщил также представитель российского вице-премьера Илья Джус.

Напомним, эксерты выявили в российской нефти содержание хлорорганических соединений в количестве, в десятки раз большем предельно допустимых значений.

19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти: сперва на ОАО «Гомельтранснефть Дружба», а затем и на Мозырский НПЗ поступила российская некачественная нефть, которая нанесла ущерб предприятиям. Ущерб от некачественной нефти может составить от десяток до сотен миллионов долларов, заявил 21 апреля председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков.

приняла решение приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в страны Балтии, Польшу и Украину. 26 апреля транзит российской нефти через нефтепровод был прекращен полностью : принимать ее отказались в Польше, Чехии, Германии, Венгрии. Проблему признало Минэнерго России. 23 апреля белорусская сторонаэкспорт светлых нефтепродуктов в страны Балтии, Польшу и Украину. 26 апреля транзит российской нефти через нефтепровод был: принимать ее отказались в Польше, Чехии, Германии, Венгрии.

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пришла в Беларусь 2 мая, однако поступает она только по ветке Сургут-Полоцк. Качественная нефтьв Беларусь 2 мая, однако поступает она только по ветке Сургут-Полоцк.

готовится к выставлению штрафов российским поставщикам нефти из-за недопоставок в Беларусь качественного сырья в апреле. Тем временем стало известно, что юридическая служба ОАО «Нафтан» чток выставлению штрафов российским поставщикам нефти из-за недопоставок в Беларусь качественного сырья в апреле.

В России по факту хищения нефти и загрязнения нефтепровода «Дружба» возбудили уголовное дело. Подозреваются шесть человек, четверо из которых арестованы и двое в розыске.