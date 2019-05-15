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Вопросы «ядовитой» нефти обсудят в четверг
15.05.2019 12:54 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Переговоры по проблемам загрязненной российской нефти, потупившей в Беларусь, пройдут 16 мая. Стороны представят вице-премьеры стран Игорь Ляшенко и Дмитрий Козак.
Об этом
Отмечается, что на встрече 16 мая будут обсуждаться итоги деятельности по восстановлению работ на нефтепроводе «Дружба», сообщил также представитель российского вице-премьера Илья Джус.
Напомним, эксерты выявили в российской нефти содержание хлорорганических соединений в количестве, в десятки раз большем предельно допустимых значений.
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Тем временем стало известно, что юридическая служба ОАО «Нафтан» что
В России по факту хищения нефти и загрязнения нефтепровода «Дружба» возбудили уголовное дело. Подозреваются шесть человек, четверо из которых арестованы и двое в розыске.
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Переговоры по проблемам загрязненной российской нефти, потупившей в Беларусь, пройдут 16 мая. Стороны представят вице-премьеры стран Игорь Ляшенко и Дмитрий Козак.
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