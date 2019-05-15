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Беларусь вряд ли получит 100 млн долларов компенсации за грязную нефть
15.05.2019 19:40 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Российская сторона не намерена щедро компенсировать потери Беларуси от поставок некачественной нефти.
Сегодня слова белорусского президента о «сотнях миллионов долларов» компенсации прокомментировал глава российского Минэнерго. По мнению Александра Новака, общий ущерб от поставок некачественной российской нефти не превысят сумму в 100 миллионов долларов.
«По моим оценкам экспертным, но они не посчитаны, можно сказать, что общая ситуация, которая потребует каких-то компенсаций, может быть меньше 100 млн долларов точно. Но будем считать более конкретно. По факту», — отметил Новак.
Что касается ущерба, который был причинен конкретно Беларуси, то этот вопрос будет изучаться отдельно, заявил Новак, добавив, что информация из СМИ о миллиардах и сотнях миллионов долларов ущерба не является правдивой. Об этом сообщает сегодня российский телеканал НТВ.
Напомним, что 11 мая Александр Лукашенко
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Качественная нефть
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Российская сторона не намерена щедро компенсировать потери Беларуси от поставок некачественной нефти.
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