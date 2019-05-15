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Беларусь вряд ли получит 100 млн долларов компенсации за грязную нефть

15.05.2019 19:40 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Российская сторона не намерена щедро компенсировать потери Беларуси от поставок некачественной нефти.

Сегодня слова белорусского президента о «сотнях миллионов долларов» компенсации прокомментировал глава российского Минэнерго. По мнению Александра Новака, общий ущерб от поставок некачественной российской нефти не превысят сумму в 100 миллионов долларов.

«По моим оценкам экспертным, но они не посчитаны, можно сказать, что общая ситуация, которая потребует каких-то компенсаций, может быть меньше 100 млн долларов точно. Но будем считать более конкретно. По факту», — отметил Новак.

Что касается ущерба, который был причинен конкретно Беларуси, то этот вопрос будет изучаться отдельно, заявил Новак, добавив, что информация из СМИ о миллиардах и сотнях миллионов долларов ущерба не является правдивой. Об этом сообщает сегодня российский телеканал НТВ.

Напомним, что 11 мая Александр Лукашенко раскритиковал Россию за рахлябанность, из-за которой по нефтепроводу прошло грязное сырье. Президент заявил, что сумму ущерба Беларусь назовет после детальной ревизии.

19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти: сперва на ОАО «Гомельтранснефть Дружба», а затем и на Мозырский НПЗ поступила российская некачественная нефть, которая нанесла ущерб предприятиям. Ущерб от некачественной нефти может составить от десяток до сотен миллионов долларов, заявил 21 апреля председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков.

Проблему признало Минэнерго России. 23 апреля белорусская сторона приняла решение приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в страны Балтии, Польшу и Украину. 26 апреля транзит российской нефти через нефтепровод был прекращен полностью: принимать ее отказались в Польше, Чехии, Германии, Венгрии.
 
Беларусь оценила ущерб от плохой российской нефти в сто миллионов долларов. Российская компания «Транснефть» рассказала, что загрязнение могло произойти умышленно. Владимир Путин пообещал Александру Лукашенко расследование инцидента. После стало известно, что в РФ расследованием скандала будет заниматься ФСБ.
 
Качественная нефть пришла в Беларусь 2 мая, однако поступает она только по ветке Сургут-Полоцк, то есть нефтепроводы работают в усеченном формате.
 
 
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