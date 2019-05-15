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Лукашенко: Россия ведет себя непонятным образом
16.05.2019 13:19 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Проблемы с экспортом в Россию остаются, несмотря на принятые ранее балансы. По мнению президента, нужно искать новые варианты импортозамещения.
Об этом заявил Александр Лукашенко,
Он отметил, что на рынках Беларуси сложно работать, так как Россия ведет себя «непонятным образом».
«Даже планы выработали с ними - балансы поставок молока, мяса, и мы их не выполняем, потому что закрыли рынок. Это же не дело, когда мы договариваемся по объему, сколько поставим на российский рынок, и мы не можем поставить из-за торможения. Это серьезный вопрос. Нам надо обсуждать серьезно на высоком уровне, на уровне правительств, эту проблему», - заявил Лукашенко.
В связи с текущей ситуацией президент высказал мнение о том, что не стоит форсировать увеличение объемов производства мяса и молока, потому как их не так просто сегодня продать за рубеж.
«В крайнем случае, по говядине нам придется держать (объемы производства. - Прим.), потому что ее потом не нарастишь быстро. Ну а если будет большой спрос в мире на свинину, птицу и прочее - это мы можем быстро нарастить, если надо будет», - сказал президент.
Президент считает, что необходимо «искать что-то новое, чтобы заниматься импортозамещением».
«Мы еще сотни миллионов долларов тратим на покупку по импорту, особенно овощей, фруктов и так далее. Надо у себя это производить. И вот на это надо обращать внимание», - подчеркнул глава Беларуси.
Напомним, 15 мая на совместном заседании коллегий Минсельхозпрода Беларуси и Минсельхоза России, министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев
11 апреля Александр Лукашенко во время совещания с экономическим блоком правительства и
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Проблемы с экспортом в Россию остаются, несмотря на принятые ранее балансы. По мнению президента, нужно искать новые варианты импортозамещения.
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