Лукашенко: Россия ведет себя непонятным образом

Проблемы с экспортом в Россию остаются, несмотря на принятые ранее балансы. По мнению президента, нужно искать новые варианты импортозамещения.

Об этом заявил Александр Лукашенко, назначая новых председателей местных исполкомов и распорядительных органов, сообщает пресс-служба главы государства 16 мая.

Он отметил, что на рынках Беларуси сложно работать, так как Россия ведет себя «непонятным образом».

«Даже планы выработали с ними - балансы поставок молока, мяса, и мы их не выполняем, потому что закрыли рынок. Это же не дело, когда мы договариваемся по объему, сколько поставим на российский рынок, и мы не можем поставить из-за торможения. Это серьезный вопрос. Нам надо обсуждать серьезно на высоком уровне, на уровне правительств, эту проблему», - заявил Лукашенко.

В связи с текущей ситуацией президент высказал мнение о том, что не стоит форсировать увеличение объемов производства мяса и молока, потому как их не так просто сегодня продать за рубеж.

«В крайнем случае, по говядине нам придется держать (объемы производства. - Прим.), потому что ее потом не нарастишь быстро. Ну а если будет большой спрос в мире на свинину, птицу и прочее - это мы можем быстро нарастить, если надо будет», - сказал президент.

Президент считает, что необходимо «искать что-то новое, чтобы заниматься импортозамещением».

«Мы еще сотни миллионов долларов тратим на покупку по импорту, особенно овощей, фруктов и так далее. Надо у себя это производить. И вот на это надо обращать внимание», - подчеркнул глава Беларуси.

Напомним, 15 мая на совместном заседании коллегий Минсельхозпрода Беларуси и Минсельхоза России, министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев высказался за сохранение ранее достигнутых договоренностей по поставкам белорусской продукции в РФ.