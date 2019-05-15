Лукашенко: люди всегда критиковали власть, но это не критично

В Беларуси нет партии, которая бы занималась политическими кампаниями, но есть все, чтобы «войти в предвыборные эти кампании и нормально выглядеть перед людьми».

Об этом заявил Александр Лукашенко, назначая новых руководителей 16 мая, сообщает пресс-служба главы государства.

Он напомнил, что в стране проходят два «политических года», когда пройдут парламентские и президентские выборы. По его мнению, в предвыборных кампаниях нужно выглядеть достойно.

«Не без критики. Люди всегда власть критиковали и будут критиковать, но это не критически», - сказал Лукашенко.

Он предупредил, чтобы «со стороны прежде всего наших людей, да и соседей, к нам не было претензий».

Напомним, принимая 14 марта главу своей администрации Наталью Качанову, Александр Лукашенко потребовал от чиновников слушать людей и провести предстоящие президентские и парламентские выборы так, чтобы они не стали потрясением. Первое воскресенье декабря, 1 декабря 2019 года, – предпочтительная дата проведения голосования на выборах, сказала ранее в ходе видеобрифинга председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.