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Лукашенко: люди всегда критиковали власть, но это не критично
16.05.2019 14:13 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
В Беларуси нет партии, которая бы занималась политическими кампаниями, но есть все, чтобы «войти в предвыборные эти кампании и нормально выглядеть перед людьми».
Об этом заявил Александр Лукашенко, назначая новых руководителей 16 мая, сообщает пресс-служба главы государства.
Он напомнил, что в стране проходят два «политических года», когда пройдут парламентские и президентские выборы. По его мнению, в предвыборных кампаниях нужно выглядеть достойно.
«Не без критики. Люди всегда власть критиковали и будут критиковать, но это не критически», - сказал Лукашенко.
Он предупредил, чтобы «со стороны прежде всего наших людей, да и соседей, к нам не было претензий».
Напомним, принимая 14 марта главу своей администрации Наталью Качанову, Александр Лукашенко
Президентские выборы
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В Беларуси нет партии, которая бы занималась политическими кампаниями, но есть все, чтобы «войти в предвыборные эти кампании и нормально выглядеть перед людьми».
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