Вопрос о назначении генсека ОДКБ будет решаться 22 мая - Семериков

Источник материала: БелТА

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос о назначении генсека ОДКБ будет решаться 22 мая на заседании Совета министров иностранных дел стран ОДКБ. Об этом сегодня сообщил журналистам исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, передает корреспондент БЕЛТА.

Валерий Семериков рассказал, что 17 мая будет проводиться внеочередное заседание Постоянного совета ОДКБ, где обсудят вопрос о новом генсеке ОДКБ. Будут готовиться предложения для внесения на заседание Совета министров иностранных дел стран ОДКБ, которое пройдет 22 мая. "И там будет уже принято соответствующее решение", - сказал исполняющий обязанности генсекретаря ОДКБ. Он пояснил, что главы МИД рекомендуют руководителям государств то или иное должностное лицо.

Внесена только одна кандидатура - представителя Беларуси, госсекретаря Совбеза страны Станислава Зася, напомнил Валерий Семериков. "С 1 января 2020 года очередь занимать должность генерального секретаря переходит к Республике Беларусь", - сказал он.

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