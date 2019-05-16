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Румас проведет встречу с Медведевым на следующей неделе в Москве
17.05.2019 10:09 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас проведет встречу с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым на следующей неделе в Москве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.
"На следующей неделе запланирован рабочий визит Сергея Румаса в Москву для переговоров с российским коллегой", - сообщили в пресс-службе.
На встрече будут обсуждаться вопросы белорусско-российского сотрудничества. Как сообщали ранее в правительстве РФ, будет рассматриваться нефтяная проблематика.-0-
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17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас проведет встречу с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым на следующей неделе в...
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