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Румас проведет встречу с Медведевым на следующей неделе в Москве

17.05.2019 10:09 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас проведет встречу с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым на следующей неделе в Москве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

"На следующей неделе запланирован рабочий визит Сергея Румаса в Москву для переговоров с российским коллегой", - сообщили в пресс-службе.

На встрече будут обсуждаться вопросы белорусско-российского сотрудничества. Как сообщали ранее в правительстве РФ, будет рассматриваться нефтяная проблематика.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас проведет встречу с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым на следующей неделе в...
 
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