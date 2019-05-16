"Должны быть честные, справедливые выборы" - Лукашенко собрал совещание по парламентской кампании

Источник материала: БелТА

17 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по организации и проведению предстоящих выборов в Палату представителей и Совет Республики Национального собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня нам необходимо обсудить ряд вопросов, связанных с предстоящими парламентскими выборами, а также рассмотреть готовность местных органов власти к их проведению. Выборы предлагается провести в ноябре этого года. С оптимальными датами мы определимся в ближайшее время. Это означает, что основные предвыборные мероприятия, предусмотренные законодательством‚ должны начаться уже в августе", - сказал глава государства.

По его словам, надо предварительно решить все организационные вопросы, чтобы в период активной избирательной кампании обеспечить спокойную обстановку для свободного волеизъявления белорусского народа.

"Требования к проведению избирательной кампании неизменны. Это должны быть честные, справедливые выборы, без надуманных ограничений, чтобы ни у кого не было сомнений в их легитимности", - подчеркнул белорусский лидер.

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