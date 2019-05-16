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Лукашенко определил, когда пройдут выборы в Парламент
17.05.2019 11:57 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Выборы скорее всего пройдут в ноябре 2019 года, более конкретные даты будут определены в ближайшее время.
Об этом заявил Александр Лукашенко 17 мая в ход совещания по организации и проведению выборов в Палату представителей и Совет Республики Национального собрания,
По словам президента, предвыборные мероприятия должны начаться уже в августе, чтобы в период активной избирательной кампании была спокойная обстановка «для свободного волеизъявления белорусского народа».
Это должны быть честные и справедливые выборы, «чтобы ни у кого не было сомнений в их легитимности», считает президент.
«Парламент должен стать дискуссионной площадкой для диалога депутатов с разными политическими взглядами, при этом разделяющих главные принципы: независимость страны, стабильное развитие и рост благосостояния белорусского народа», - сказал глава государства.
Депутатами должны быть преданные стране люди, эксперты, юристы, научные работники, известные в регионах предприниматели, политики и общественные деятели.
Место в депутатском корпусе будет только тому, кто выполнил все предвыборные обещания и нашел действенную связь с избирателями.
Освещать работу депутатов, выполнение их обещаний и ход предстоящих выборов будут СМИ.
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Выборы скорее всего пройдут в ноябре 2019 года, более конкретные даты будут определены в ближайшее время.
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