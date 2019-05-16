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Лукашенко определил, когда пройдут выборы в Парламент

17.05.2019 11:57 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Выборы скорее всего пройдут в ноябре 2019 года, более конкретные даты будут определены в ближайшее время.

Об этом заявил Александр Лукашенко 17 мая в ход совещания по организации и проведению выборов в Палату представителей и Совет Республики Национального собрания, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам президента, предвыборные мероприятия должны начаться уже в августе, чтобы в период активной избирательной кампании была спокойная обстановка «для свободного волеизъявления белорусского народа». 

Это должны быть честные и справедливые выборы, «чтобы ни у кого не было сомнений в их легитимности», считает президент.

«Парламент должен стать дискуссионной площадкой для диалога депутатов с разными политическими взглядами, при этом разделяющих главные принципы: независимость страны, стабильное развитие и рост благосостояния белорусского народа», - сказал глава государства. 

Депутатами должны быть преданные стране люди, эксперты, юристы, научные работники, известные в регионах предприниматели, политики и общественные деятели.

Место в депутатском корпусе будет только тому, кто выполнил все предвыборные обещания и нашел действенную связь с избирателями.

Освещать работу депутатов, выполнение их обещаний и ход предстоящих выборов будут СМИ.

 
 
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Выборы скорее всего пройдут в ноябре 2019 года, более конкретные даты будут определены в ближайшее время.
 
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"Должны быть честные, справедливые выборы" - Лукашенко собрал совещание по парламентской кампании
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