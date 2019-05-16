Лукашенко определил, когда пройдут выборы в Парламент

Выборы скорее всего пройдут в ноябре 2019 года, более конкретные даты будут определены в ближайшее время.

Об этом заявил Александр Лукашенко 17 мая в ход совещания по организации и проведению выборов в Палату представителей и Совет Республики Национального собрания, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам президента, предвыборные мероприятия должны начаться уже в августе, чтобы в период активной избирательной кампании была спокойная обстановка «для свободного волеизъявления белорусского народа».

Это должны быть честные и справедливые выборы, «чтобы ни у кого не было сомнений в их легитимности», считает президент.

«Парламент должен стать дискуссионной площадкой для диалога депутатов с разными политическими взглядами, при этом разделяющих главные принципы: независимость страны, стабильное развитие и рост благосостояния белорусского народа», - сказал глава государства.

Депутатами должны быть преданные стране люди, эксперты, юристы, научные работники, известные в регионах предприниматели, политики и общественные деятели.

Место в депутатском корпусе будет только тому, кто выполнил все предвыборные обещания и нашел действенную связь с избирателями.

Освещать работу депутатов, выполнение их обещаний и ход предстоящих выборов будут СМИ.

Вопрос о датах президентских и парламентских выборов до сих пор оставался открытым: акие изних пройдут первыми, а какие - вторыми. Первое воскресенье декабря, 1 декабря 2019 года, – предпочтительная дата проведения голосования на выборах, сказала в феврале в ходе видеобрифинга председатель Центризбиркома Лидия Ермошина. Однако, проведение каких именно предстоящих выборов она имела в виду, неясно.

16 мая глава государства, назначая новых руководителей, заявил , что в Беларуси нет специального органа, который организовывает политические кампании, но есть все, чтобы «войти в эти предвыборные кампании и нормально выглядеть перед людьми».

Принимая 14 марта главу своей администрации Наталью Качанову, Александр Лукашенко потребовал от чиновников слушать людей и провести предстоящие президентские и парламентские выборы так, чтобы они не стали потрясением. Первое воскресенье декабря, 1 декабря 2019 года, – предпочтительная дата проведения голосования на выборах, сказала ранее в ходе видеобрифинга председатель Центризбиркома Лидия Ермошина. Проблема в том, что в Беларуси должны пройти две кампании: парламентская и президентская, и какая из них будет первой - глава ЦИК пока не знает.