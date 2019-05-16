|
Лукашенко определил, когда пройдут выборы в белорусский парламент
17.05.2019 11:57 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Выборы в парламент предложено провести в ноябре 2019 года, более конкретные даты будут определены в ближайшее время.
Об этом заявил Александр Лукашенко 17 мая в ходе совещания по организации и проведению выборов,
По словам президента, предвыборные мероприятия должны начаться уже в августе, чтобы была спокойная обстановка «для свободного волеизъявления белорусского народа».
Он заявил, что выборы должны быть честными и справедливыми, «чтобы ни у кого не было сомнений в их легитимности», считает президент.
«Парламент должен стать дискуссионной площадкой для диалога депутатов с разными политическими взглядами, при этом разделяющих главные принципы: независимость страны, стабильное развитие и рост благосостояния белорусского народа», - сказал глава государства.
Депутатами могут быть только преданные стране люди, эксперты, юристы, научные работники, известные в регионах предприниматели, политики и общественные деятели, которые во время предвыборной кампании выполнили все обещания и реально вошли в контакт с избирателями.
Освещать работу депутатов, выполнение их обещаний и ход предстоящих выборов будут СМИ.
16 мая глава государства,
Вопрос о датах президентских и парламентских выборов до сих пор оставался открытым: какие из них пройдут первыми, а какие - вторыми.
Принимая 14 марта главу своей администрации Наталью Качанову, Александр Лукашенко
Президентские выборы
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выборы в парламент предложено провести в ноябре 2019 года, более конкретные даты будут определены в ближайшее время.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)