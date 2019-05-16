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Лукашенко определил, когда пройдут выборы в белорусский парламент

17.05.2019 11:57 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Выборы в парламент предложено провести в ноябре 2019 года, более конкретные даты будут определены в ближайшее время.

Об этом заявил Александр Лукашенко 17 мая в ходе совещания по организации и проведению выборов, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам президента, предвыборные мероприятия должны начаться уже в августе, чтобы была спокойная обстановка «для свободного волеизъявления белорусского народа». 

Он заявил, что выборы должны быть честными и справедливыми, «чтобы ни у кого не было сомнений в их легитимности», считает президент.

«Парламент должен стать дискуссионной площадкой для диалога депутатов с разными политическими взглядами, при этом разделяющих главные принципы: независимость страны, стабильное развитие и рост благосостояния белорусского народа», - сказал глава государства. 

Депутатами могут быть только преданные стране люди, эксперты, юристы, научные работники, известные в регионах предприниматели, политики и общественные деятели, которые во время предвыборной кампании выполнили все обещания и реально вошли в контакт с избирателями.

Освещать работу депутатов, выполнение их обещаний и ход предстоящих выборов будут СМИ.

16 мая глава государства, назначая новых руководителей, заявил, что в Беларуси нет специального органа, который организовывает политические кампании, но есть все, чтобы «войти в эти предвыборные кампании и нормально выглядеть перед людьми».

Вопрос о датах президентских и парламентских выборов до сих пор оставался открытым: какие из них пройдут первыми, а какие - вторыми.

Принимая 14 марта главу своей администрации Наталью Качанову, Александр Лукашенко потребовал от чиновников слушать людей и провести предстоящие президентские и парламентские выборы так, чтобы они не стали потрясением. Первое воскресенье декабря, 1 декабря 2019 года, – предпочтительная дата проведения голосования на выборах, сказала ранее в ходе видеобрифинга председатель Центризбиркома Лидия Ермошина. Проблема в том, что в Беларуси должны пройти две кампании: парламентская и президентская, и какая из них будет первой - глава ЦИК пока не знает.

Президентские выборы пройдут, как и планировалось в 2020 году, не позднее 30 августа, парламентские - 7 ноября 2019 года или в ближайший от этой даты день.

 
 
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Выборы в парламент предложено провести в ноябре 2019 года, более конкретные даты будут определены в ближайшее время.
 
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