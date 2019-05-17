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Три замминистра лишились должностей. В том числе Шедко
18.05.2019 06:26 — Новости Политики | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Правительство освободило от занимаемых должностей трех заместителей министров. Это следует из постановления Совмина № 304 от 16 мая 2019 года.
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
У первого заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ии Малкиной и замминистра архитектуры и строительства Дмитрия Семенкевичаистекли сроки контрактов.
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А вот первый замминистра связи и информатизации Дмитрий Шедко сам подал в отставку. Об этом он на днях
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Правительство освободило от занимаемых должностей трех заместителей министров. Это следует из постановления Совмина № 304 от 16 мая 2019 года. Фото: Вадим...
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