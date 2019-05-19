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От Беларуси на инаугурации президента Украины будет присутствовать вице-премьер Игорь Ляшенко
20.05.2019 08:43 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
Владимир Зеленский. Фото УКРИНФОРМ
20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На инаугурации президента Украины
"На инаугурации будет вице-премьер Игорь Ляшенко", - сказали в правительстве.
Инаугурация пройдет сегодня в Киеве. Владимир Зеленский примет присягу на верность украинскому народу на торжественном заседании Верховной рады.-0-
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20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На инаугурации президента Украины Владимира Зеленского от Беларуси будет присутствовать заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко,...
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