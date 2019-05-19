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От Беларуси на инаугурации президента Украины будет присутствовать вице-премьер Игорь Ляшенко

20.05.2019 08:43 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

От Беларуси на инаугурации президента Украины будет присутствовать вице-премьер Игорь Ляшенко
Владимир Зеленский. Фото УКРИНФОРМ

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На инаугурации президента Украины Владимира Зеленского от Беларуси будет присутствовать заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

"На инаугурации будет вице-премьер Игорь Ляшенко", - сказали в правительстве.

Инаугурация пройдет сегодня в Киеве. Владимир Зеленский примет присягу на верность украинскому народу на торжественном заседании Верховной рады.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На инаугурации президента Украины Владимира Зеленского от Беларуси будет присутствовать заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко,...
 
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  • От Беларуси на инаугурации президента Украины будет присутствовать вице-премьер Игорь Ляшенко 08:43, БелТА
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