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Беларусь и Россия приступили к урегулированию ситуации с нефтью
20.05.2019 09:44 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Дорожная карта по урегулированию поставок качественной нефти и устранению последствий инцидента разработана и согласована сторонами.
Об этом заявил заместитель премьр-министр Беларуси Игорь Ляшенко 17 мая в эфире телеканала
Предполагается, что по предложению белорусской стороны Россия увеличит объемы поставок нефти на «Нафтан» в самые краткие сроки. Ранее стороны договорились создать рабочую группу, которая будет оценивать убытки Беларуси и разрабатывать способы их компенсации. Первые результаты должны быть уже 20 мая.
17 мая в эфире канала ОНТ
Напомним также, что 19 апреля концерн «Белнефтехим»
23 апреля белорусская сторона
Российская компания «Транснефть»
Качественная нефть
В белорусском концерне 17 мая «Белнефтехим»
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Дорожная карта по урегулированию поставок качественной нефти и устранению последствий инцидента разработана и согласована сторонами.
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