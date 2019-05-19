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Беларусь и Россия приступили к урегулированию ситуации с нефтью

20.05.2019 09:44 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Дорожная карта по урегулированию поставок качественной нефти и устранению последствий инцидента разработана и согласована сторонами.

Об этом заявил заместитель премьр-министр Беларуси Игорь Ляшенко 17 мая в эфире телеканала ОНТ.

Предполагается, что по предложению белорусской стороны Россия увеличит объемы поставок нефти на «Нафтан» в самые краткие сроки. Ранее стороны договорились создать рабочую группу, которая будет оценивать убытки Беларуси и разрабатывать способы их компенсации. Первые результаты должны быть уже 20 мая.

17 мая в эфире канала ОНТ заявил, что объемы ущерба от поступления загрязненной нефти из России составляют 30 млн долларов.

Напомним также, что 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти: сперва на ОАО «Гомельтранснефть Дружба», а затем и на Мозырский НПЗ поступила российская некачественная нефть, которая нанесла ущерб предприятиям.

23 апреля белорусская сторона приняла решение приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в страны Балтии, Польшу и Украину. 26 апреля транзит российской нефти через нефтепровод был прекращен полностью: принимать ее отказались в Польше, Чехии, Германии, Венгрии.

Российская компания «Транснефть» рассказала, что загрязнение могло произойти умышленно. По факту было возбуждено уголовное дело. Владимир Путин пообещал Александру Лукашенко расследование инцидента.

Качественная нефть пришла в Беларусь 2 мая, однако поступает она только по ветке Сургут-Полоцк, то есть нефтепроводы работают в усеченном формате. 

В белорусском концерне 17 мая «Белнефтехим» рассказали о том, что транзит нефти в Польшу через «Дружбу» по-прежнему прекращен, а «Нафтан» работает не в полную мощность.

 
 
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Дорожная карта по урегулированию поставок качественной нефти и устранению последствий инцидента разработана и согласована сторонами.
 
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