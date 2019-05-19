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Лукашенко: Беларусь открыта для дружественных и деловых отношений со всеми государствами

20.05.2019 10:37 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь открыта для дружественных и деловых отношений со всеми государствами. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша страна славится своим гостеприимством. Мы открыты для дружественных и деловых взаимоотношений со всеми государствами. Уверен, вам будет комфортно осуществлять свои дипломатические функции. Потому что основы нашей внешней политики - миролюбие и многовекторность, взвешенность, последовательность и предсказуемость, - сказал белорусский лидер. - И те, кто разделяет эти подходы, кто приходит к нам с миром и добрыми намерениями, всегда найдут в Беларуси понимание и поддержку в реализации всех конструктивных планов и идей".

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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20 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь открыта для дружественных и деловых отношений со всеми государствами. Об этом Президент Беларуси Александр...
 
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