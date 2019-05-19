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Лукашенко принял верительные грамоты послов 9 государств

20.05.2019 10:33 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов девяти стран. Церемония состоялась сегодня во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Верительные грамоты главе белорусского государства вручили дипломаты из Бенина, Бразилии, Дании, Испании, Йемена, Республики Корея, Мальты, Словении, Уганды.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов девяти стран. Церемония состоялась сегодня во Дворце...
 
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