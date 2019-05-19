Рекордное падение: в Минске оценили уровень белорусско-российских отношений

Конфликт вокруг российского посла, запрет поставок белорусских товаров в Россию, ситуация с транзитом и поставками нефти — и как итог зафиксировано рекордное падение уровня белорусско-российских отношений считают в «Минском диалоге».

- 9 пунктов у белорусско-российских отношений и прирост на других направлениях

Совет по международным отношениям «Минский диалог» в новом выпуске «Минского барометра» подвел итоги внешнеполитических отношений за два месяца — март и апрель. Рекордное падение за время наблюдений продемонстрировали именно белорусско-российские отношения.

Поспособствовали этому несколько конфронтационных тем.

Во-первых, это конфликт вокруг российского посла .

«История назначения и отставки Михаила Бабича свидетельствует о том, что медиа, в том числе белорусские (и международные) сильно недооценивают степень суверенитета Беларуси, и, соответственно, степень российского влияния в Беларуси», - уверены автора мониторинга.

Во-вторых, запрет поставок белорусских товаров .

В-третьих, ситуация с поставками и транзитом российской нефти, в том числе загрязненной .

В итоге, индекс отношений упал до рекордных -9 пунктов.

Остальные направления напротив демонстрировали «сдержанный оптимизм».

Евросоюз показал рост контактов и проектов, но отсутствие прогресса в переговорах по политически значимым соглашениям. (+25)

В отношениях с США сохраняется сравнительно высокая динамика двусторонних контактов, но также без прорывов. (+7)

На китайском направлении доминировала тема визита Лукашенко в Пекин и подписания двусторонних соглашений. (+24)

В отношениях с Украиной были ключевыми выборы , появились несколько новых форматов сотрудничества между двумя странами. (+10)

В сфере безопасности продолжается постепенная милитаризация региона.

5 основных причин конфликта Беларуси и России

1. Россия не всегда готова к равноправию с Беларусью

«Традиционное понимание союзничества является для Беларуси и России чем-то принципиально новым. Мы желаем равноправных отношений, а они не всегда к ним готовы», - заявил на дискуссии эксперт «Минского диалога», директор, информационно-просветительское учреждение «Актуальная концепция» Александр Шпаковский.

Эксперт уверен, что Россия привыкла существовать в формате империи и считает Беларусь и все постсоветские страны естественной сферой своего влияния.

2. Есть интересы крупного российского капитала, которые не совпадают с видением белорусского государства, в частности, судьбы т. н. «белорусского фамильного серебра». В результате возникают споры об активах, считает Шпаковский.

3. «У самой России нет понимания, что бы она хотела предпринять в отношении Беларуси. Нет большой стратегии, плана нет, понимания, как это будет развиваться через 5-10 лет, нет», - пояснил политолог, программный координатор, Совет по международным отношениям "Минский диалог" Денис Мельянцов.

4. Еще одна причина конфликта была названа руководителем «Минского диалога» Евгением Прейгерманом. «Российские элиты склонны принимать односторонние решения без консультаций или даже уведомления союзников, а затем ожидают, что союзники должны полностью поддерживать эти решения», - отметил он.

Наиболее примечательные примеры такого поведения – «решения об инкорпорации Крыма и о введении экономических санкций в отношении Грузии, Молдовы, Украины и стран Запада».

5. Еще одним катализатором напряженности стал начатый Россией налоговый маневр в нефтяной сфере, от которого Беларусь теряет деньги.

10 перспектив для Беларуси и России

1. Некоторые важные решения по белорусско-российским отношениям должны быть приняты в мае-июне, в частности по сохранению или изменению механизма распределения пошлин в ЕАЭС, отметили авторы «Минского барометра».

2. Новый российский посол, скорее всего, станет строить отношения с руководством страны пребывания в более конструктивном ключе.

3. Вероятно, предложения сторон по пересмотру Союзного договора станут доступны для обсуждения.

4. Транзит российских энергоносителей в Европу через Беларусь все еще остается сильным рычагом влияния на российскую переговорную позицию, однако его сила постепенно снижается с перенаправлением транзита Россией в свои трубопроводы.

«За последние десять лет тренд сильно поменялся. Российская Федерация все ближе становится «островом» — суверенные трубы для нефти и газа. И с введением каждой новой трубы снижается ценность Беларуси как транзитного пути, и условия ей предлагают похуже», - отметила редактор «Нашего мнения» и «Белорусского ежегодника» Валерия Костюгова.

Загрязнение нефти и неминуемое сокращение транзита по нефтепроводу «Дружба» (2-3 месяца оттуда будут только выводить некондиционное сырье), добавила эксперт, приведет к тому, что эта цена снизится дополнительно.

5. Снижение ценности белорусского военного союзничества для России

Цена военного сотрудничества с Беларусью становится для России все меньше и меньше: там активно меняют устаревшее оборудование, дублируя его у себя (в том числе и военные объекты на территории Беларуси), отметил Мельянцов.

«Но с другой стороны, хотя снижается важность Беларуси как военного союзника, для России она остается важной как сама территория. Так назваемый «белорусский стратегический балкон» для деблокирования Калиниградской области и т. д.», - добавил эксперт.

Шевцов напомнил, что официальный Минск направил Москве предложения о безвозмездном продолжении аренды военных объектов на нашей территории. «Если Россия согласится — тем лучше. Если откажется, то мы же работаем на демилитаризацию региона, и, по большому счету, мы стратегический союзник РФ, готовы выполнять функцию защиты, но не плацдарма», - подчеркнул он.

6. В 2020 году Российская Федерация поддержит на президентских выборах Александра Лукашенко (на это указывает и ситуация со сменой посла), уверен Шевцов.

7. Более дешевый союзник для России

«Россия ищет возможность удешевить белорусского союзника, сохранив союз как данность», - отметил Мельянцов.

8. Настоящая диверсификация для Беларуси

«Если зависимость от Беларуси сокращается, а мы хотим равноправия, то возможно только одно — снижение собственной зависимости, чтобы сам Кремль заинтересовался в интеграции», - уверена Костюгова.

В качестве примера она напомнила, что на протяжении всего времени Беларусь закупает в России 20 млрд кубов газа ежегодно, при этом по всем товарным группам за последние годы сократилось чуть ли не вдвое. Зачем покупать столько газа?

9. Пророссийские организации в Беларуси — нужны ли они?

«После геополитического провала в Украине Россия сделала выводы», - считает Шевцов. Деятельность пророссийских организаций зависит от того, уверен он, будут ли они противопоставлять себя белорусскому суверенитету. «Если так, то это будет губительный путь для них и для их лидеров. Если в канве белорусско-российских отношений, то не вижу в них надобности», - пояснил эксперт.

«Стратегически обе страны заинтересованы сохранить союз. Но их отношения неизбежно будут претерпевать изменения», - заключил руководитель «Минского диалога» Евгений Прейгерман.

По его мнению, «трудные переговоры будут периодически приводить ко взаимным обвинениям и публичным спорам». «В целом же будущее отношений зависит от того, смогут ли Минск и Москва найти взаимовыгодную модель союзничества в новой геополитической реальности», - заключил руководитель «Минского диалога».