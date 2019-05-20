Нефтяные вопросы между Минском и Москвой решены окончательно

Беларуси и России удалось решить все вопросы, мешающие реализации дорожной карты по урегулированию ситуации с поставками загрязненной нефти, поступившей в Беларусь.

Об этом заявил глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков по итогам переговоров с участием замминистра энергетики РФ Павла Сорокина 20 мая в московском офисе «Транснефти».

Стороны обсуждали вопросы реализации дорожной карты по замещению некачественной нефти и оставили базовый уже принятый вариант прежним.

Первую неделю стороны будут заняты юридическими вопросами, договорами.

В самое ближайшее время также планируется вернуть полную загрузку «Нафтана», который сейчас работает не на полную мощность .

Напомним, 20 мая в эфире телеканала ОНТ Игорь Ляшенко сообщил , что дорожная карта по урегулированию поставок качественной нефти и устранению последствий инцидента разработана и согласована сторонами.

О поступлении в Беларусь некачественной российской нефти стало известно 19 апреля, предприятию ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и Мозырскому НПЗ был нанесен серьезный ущерб.

23 апреля белорусская сторона приняла решение приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в страны Балтии, Польшу и Украину. 26 апреля транзит российской нефти через нефтепровод был прекращен полностью : принимать ее отказались в Польше, Чехии, Германии, Венгрии.

Российская компания «Транснефть» рассказала , что загрязнение могло произойти умышленно. По факту было возбуждено уголовное дело. Владимир Путин пообещал Александру Лукашенко расследование инцидента.