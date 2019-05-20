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Нефтяные вопросы между Минском и Москвой решены окончательно
21.05.2019 09:43 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Беларуси и России удалось решить все вопросы, мешающие реализации дорожной карты по урегулированию ситуации с поставками загрязненной нефти, поступившей в Беларусь.
Об этом заявил глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков по итогам переговоров с участием замминистра энергетики РФ Павла Сорокина 20 мая в московском офисе «Транснефти».
Стороны обсуждали вопросы реализации дорожной карты по замещению некачественной нефти и оставили базовый уже принятый вариант прежним.
Первую неделю стороны будут заняты юридическими вопросами, договорами.
В самое ближайшее время также планируется вернуть полную загрузку «Нафтана», который сейчас
Напомним, 20 мая в эфире телеканала ОНТ Игорь Ляшенко
О поступлении в Беларусь некачественной российской нефти
23 апреля белорусская сторона
Российская компания «Транснефть»
Качественная нефть
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Беларуси и России удалось решить все вопросы, мешающие реализации дорожной карты по урегулированию ситуации с поставками загрязненной нефти, поступившей в...
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