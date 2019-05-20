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Нефтяные вопросы между Минском и Москвой решены окончательно

21.05.2019 09:43 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Беларуси и России удалось решить все вопросы, мешающие реализации дорожной карты по урегулированию ситуации с поставками загрязненной нефти, поступившей в Беларусь.

Об этом заявил глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков по итогам переговоров с участием замминистра энергетики РФ Павла Сорокина 20 мая в московском офисе «Транснефти».

Стороны обсуждали вопросы реализации дорожной карты по замещению некачественной нефти и оставили базовый уже принятый вариант прежним.

Первую неделю стороны будут заняты юридическими вопросами, договорами.

В самое ближайшее время также планируется вернуть полную загрузку «Нафтана», который сейчас работает не на полную мощность.

Напомним, 20 мая в эфире телеканала ОНТ Игорь Ляшенко сообщил, что дорожная карта по урегулированию поставок качественной нефти и устранению последствий инцидента разработана и согласована сторонами.

О поступлении в Беларусь некачественной российской нефти стало известно 19 апреля, предприятию ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и Мозырскому НПЗ был нанесен серьезный ущерб.

23 апреля белорусская сторона приняла решение приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в страны Балтии, Польшу и Украину. 26 апреля транзит российской нефти через нефтепровод был прекращен полностью: принимать ее отказались в Польше, Чехии, Германии, Венгрии.

Российская компания «Транснефть» рассказала, что загрязнение могло произойти умышленно. По факту было возбуждено уголовное дело. Владимир Путин пообещал Александру Лукашенко расследование инцидента.

Качественная нефть пришла в Беларусь 2 мая, однако поступает она только по ветке Сургут-Полоцк, то есть нефтепроводы работают в усеченном формате. 

 
 
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Беларуси и России удалось решить все вопросы, мешающие реализации дорожной карты по урегулированию ситуации с поставками загрязненной нефти, поступившей в...
 
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